La matemática empuja a la oposición

No es matemática. La política no es una ciencia exacta, como se ha podido verificar en varias oportunidades. Sin embargo, la tentación es grande después de las elecciones legislativas de 2021. No ha pasado un año todavía y las cifras están frescas. Si alquien osara olvidarlas, hay un sector de la oposición que se ocupa de mantenerlas a la vista. Para ellos, es el principal argumento a la hora de construir una unidad difícil.

El escrutinio defintivo el 17 de noviembre de 2021 arrojó la victoria para el Frente de Todos con el 42,8 por ciento de los votos válidos, apenas encima de Juntos por el Cambio, que terminó con el 41,4 por ciento. Fue un punto y medio de diferencia. Una décima menos, para ser rigurosos.

Como se ha dicho y repetido en infinidad de oportunidades, para el oficialismo fue una señal de alerta. Para Marcelo Orrego y los suyos tuvo un sabor agridulce el resultado. Quedaron mejor posicionados que nunca en 20 años para aspirar a una victoria, pero nuevamente terminaron en segundo lugar. Algo faltó. Se les escurrió la elección entre los dedos.

Es ahí donde aparece con fuerza el argumento matemático. La tercera fuerza, Consenso Ischigualasto, sumó el 8,4 por ciento de los votos válidos. Si la política fuera una simple sumatoria, la oposición unida hubiera arañado el 50 por ciento. Por primera vez en dos décadas, podrían haber revertido el orden de la tabla y quitarle una banca en el Congreso al PJ. Nada de eso sucedió. Por una cabeza, el Frente de Todos logró pintar el mapa de azul. Y eso es lo que cuenta.

Aunque todo esto es historia archiconocida, sigue explicando algunos movimientos que están sucediendo por estas horas tras bambalinas. Algo de eso expuso este miércoles en Banda Ancha el dirigente del GEN, Diego Seguí, alter ego de Marcelo Arancibia en la franquicia sanjuanina de Margarita Stolbizer. El exdiputado de la Alianza, heredero de familia radical, dijo que son precisamente los números los que obligan a la oposición a poner las barbas en remojo.

Es decir, los números indican que al menos vale la pena el intento. Luego habrá que verificar si los votantes de unos y de otros siguen acompañando. Los comportamientos humanos nunca son tan lineales. Pero las cifras le dan fundamento al diálogo político, que no es fácil por cierto.

Seguí estuvo algunos días en Buenos Aires, donde aprovechó el tiempo para hacer palanca con referentes nacionales de Juntos por el Cambio. La estrategia fue efectiva en el caso de la Coalición Cívica. El presidente del partido de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, fue clave para el acercamiento con Orrego. Si conviven cotidianamente en el interbloque del Congreso Nacional con el santaluceño, sellar el pacto en la provincia parecía lógico.

Así sucedió finalmente. El presidente local de la Coalición Cívica, Facundo Guzmán, se marchó de Consenso Ischigualsto -en buenos términos- para incorporarse a la mesa de Juntos por el Cambio. El Gen está explorando esa misma huella. Si el camino quedó abierto, será más fácil calibrar el GPS con esa coordenada.

Entre otros contactos, Seguí se reunió con Ferraro en Buenos Aires. La Coalición Cívica tiene una histórica buena relación con el GEN. Comparten el mismo ADN, en tanto ambos son desprendimientos de la UCR. La propia Stolbizer es integrante de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Les ha pedido a sus referentes sanjuaninos que hagan el máximo esfuerzo por lograr la unidad en esta tierra cuyana y peronista.

Frente al clamor de Consenso Ischigualasto por acoplarse a Juntos por el Cambio, Orrego tuvo siempre una actitud dura. Le puso límites a la sumatoria, si no se lograba una serie de acuerdos de base. Hacia afuera, se planteó por ejemplo el tema minero como uno de los motivos de divergencia.

Tanto Producción y Trabajo como la UCR, el PRO, ACTUAR y Dignidad Ciudadana, los cinco partidos integrantes de Juntos por el Cambio, tienen una postura decididamente prominera, a favor de las grandes inversiones extranjeras. Seguí y Arancibia han sido muy críticos de este modelo extractivista, al igual que Cruzada Renovadora.

La minería es, por lo tanto, una de esas asperezas que deberían pulir para evitarse problemas de convivencia a futuro. Pero no es lo único. Hay además una historia reciente de enfrentamientos que hicieron eclosión en la campaña de 2021. Arancibia cuestionó abiertamente al interbloque de orreguistas y aliados por su estilo moderado en la Legislatura. Los tildó de 'colaboracionistas'. Y pidió el jury contra Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas, por haber participado de actividades proselitistas a pesar de su inhibición de rango constitucional.

Hay dos posibilidades frente a estos tropezones en la relación. La primera es hacerse los distraídos, simular que nunca pasó nada. No parece viable. La segunda es puramente política. Implica dejar el pasado en el pasado, trazar una línea y seguir adelante. No sería la primera vez que suceda.

Veterano en el oficio, Seguí le hizo frente al dilema este miércoles en Canal 13. Palabras más, palabras menos, dijo que siempre pegaron del cinturón para arriba. No hubo golpes bajos. Tuvieron códigos. ¿Lo habrán interpretado de la misma manera en la mesa de Orrego?

Bueno, el año pasado un alto referente de Juntos por el Cambio que impulsaba el gran acuerdo opositor llegó a quejarse en voz baja: 'uno quiere pero ellos lo hacen muy difícil'. En pleno tránsito hacia 2023 todo parece indicar que hay voluntad de retomar las negociaciones.

San Juan lleva 20 años bajo el mismo signo político. Para Seguí, San Juan merece una alternancia, entendiendo esto como algo institucionalmente saludable. Conceptualmente Orrego puede estar de acuerdo en este aspecto. Pero no alcanza. La fallida Alianza que gobernó entre 1999 y 2003 en San Juan dejó una enseñanza ejemplificadora: después de ganar hay que gestionar.



JAQUE MATE