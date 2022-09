Tejadato: respira aliviado el dirigente opositor

'Respira aliviado el dirigente opositor' fue el 'Tejadato' de este miércoles 10 agosto. Y Marcelo Orrego fue el protagonista excluyente de la información reveladora.

El diputado nacional y excandidato a gobernador en 2019 es uno de los potenciales candidatos de 2023. Por supuesto que conoce las diferencias internas en el Frente Juntos por el Cambio que lidera. Por supuesto que entiende las tensiones en los municipios entre las distintas corrientes que integran el espacio. Hay dirigentes que quieren ganar notoriedad por encima del resto, porque saben que se juegan la oportunidad de ser o no ser. Entonces, ¿por qué decir que respira aliviado Orrego?

Todas estas tensiones internas que existen encuentran un ente ordenador y un alivio, dicho por fuentes internas del espacio: son las desavenencias internas del propio oficialismo. Esta serie de conflictos que sucedieron en el Frente de Todos, primero con la eliminación de las PASO, luego con la judicialización que iniciaron los diputados del Bloque Lealtad (giojismo) y la consecuente indefinición del sistema electoral, todo esto hace que las diferencias propias de Juntos por el Cambio puedan pasar a un segundo plano. Lo primero que tienen que atender es el frente externo.

Si no hay reglas claras para competir, si no se sabe si habrá o no habrá PASO, entonces Orrego no tendrá apuro en definir cuestiones internas, porque en definitiva no tiene injerencia en las decisiones que se tomen desde el oficialismo. Lo mismo sucede con la fecha de las elecciones. Se sabe que serán desdobladas, pero ¿en qué medida? Nuevamente se trata de una facultad exclusiva de Sergio Uñac.

Todas estas cuestiones que vienen de la otra punta de la grieta, del PJ y aliados, le alivia la toma de decisiones a Orrego, porque tiene un frente común para atender y porque las cuestiones internas quedan relegadas hasta que haya alguna luz de solución al final del camino. Mientras tanto todas estas cuestiones que operan en el escenario político, más que complicar le quitan un peso de encima al dirigente opositor.

