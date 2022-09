Tejadato: preocupa 'la que tiene los votos'

El último 'Tejadato' de la semana se refirió a una profunda preocupación que tiene hoy al menos una parte -importante- del PJ en San Juan. Preocupa 'la que tiene los votos', es un sentir. La protagonista, lógicamente es Cristina Fernández de Kirchner.

Figura divisoria de aguas, no admite neutralidades. Pero el 'Tejadato' en realidad obedece a una cavilación del peronismo sanjuanino, que no es el peronismo cristinista, no es el que se va a movilizar este sábado en la provincia en apoyo a la vicepresidenta. Es el peronismo que está más alejado de ella, que ocupa lugares importantes en el ámbito local y en el nacional.

Ese sector ha visto con mucha preocupación primero la desafortunada participación del presidente Alberto Fernández en TN y las repercusiones que tuvo la entrevista con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Pero en mayor magnitud ha inquietado la situación en la que cayó Cristina porque entiende este peronismo no kirchnerista que ella es quien tiene los votos.

¿Votos mayoritarios? ¿Votos para ganar? Nadie se atrevería a hacer semejante diagnóstico. Pero sí, sin lugar a dudas, de lo que tiene hoy el peronismo a nivel nacional ella es la figura más convocante. La que tiene un núcleo más sólido e irreductible. Y fundamentalmente la figura más competitiva que hay en el principal distrito electoral del país que es provincia de Buenos Aires.

El próximo 3 de septiembre habrá un congreso del PJ bonaerense y allí la principal oradora será Cristina. Esto abona esta mirada que tiene el peronismo sanjuanino no kirchnerista, de preocupación, por lo que puede llegar a suceder con 'la que tiene los votos', entendiendo que un escenario 2023 con Cristina no es igual que un escenario sin ella. Y es lo que alienta el encolumnamiento tan visible de distintos espacios del Frente de Todos en respaldo de la vicepresidenta.

Es una lectura que anticipa lo que puede llegar a suceder el año que viene. Es una preocupación pero solo trasciende off the record.