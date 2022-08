Tejadato: el barrilete cósmico del Frente de Todos

El 'Tejadato' de este lunes 8 de agosto vinculó a dos primeras figuras de la política sanjuaninas: el intendente de San Martín, Cristian Andino, y el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. El título fue ' el barrilete cósmico del Frente de Todos'.

Como es sabido, en el oficialismo hay un plan A, que consiste en SergioUñac 2023. Eso está fuera de discusión. Pero también hay plan B, como se ha revelado anteriormente en otro 'Tejadato'. Hay un selecto puñado de dirigentes medido en encuestas, por las dudas. Entre ellos están Andino, Fabián Gramajo, Fabián Aballay y en algún momento también Alberto Hensel. Y punto.

A fines de julio sucedió un episodio que pudo haber sido interpretado sin mayor trascendencia. Por el contrario, tuvo un alto sentido político, teniendo en cuenta el lugar que hoy ocupa Rueda en el esquema de poder del Frente de Todos. El presidente bloquista fue al encuentro de barriletes en el complejo San Ceferino, organizado por el inquieto intendente sanmartiniano, uno de los integrantes del plan B del oficialismo.

Una de las postales que dejó aquella tarde de barriletes en San Martín.

Esta presencia alimentó una serie de lecturas ¿Será que Rueda está abonando alguna de las vertientes del plan B? Por lo pronto dicen los que saben que en política una imagen vale más que mil palabras. Y en este caso, como canta Divididos, 'remontar un barrilete en esta tempestad' puede tener otro sentido. O un 'barrilete cósmico', como relató Víctor Hugo en 1986.

Que no qude como un dato anecdótico o accidental. En la víspera del 2023 electoral, fotos como esta no son accidentes. Para conocer más detalles mirá el video inserto en esta nota. Y no olvides que cada mañana explota un nuevo 'Tejadato' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.