Truco, Retruco y Vale Cuatro

Tienen varios puntos en común la política y el Truco, sobre todo en tiempos de precampaña como los que transita San Juan. Son momentos de insinuar y generar sospechas, amagar y despistar. Es todo eso que sucede mucho antes de poner la primera carta sobre la mesa. Llegará la hora de mostrar el juego, pero previamente habrá un entretenido mapa de gestualidades.

Como el Truco, este juego electoral no se agota en una sola mano. Podría decirse que han pasado apenas las dos primeras. Una fue la repentina eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 16 de diciembre de 2021. La segunda fue la sanción del nuevo Sistema de Participación Amplia y Democrática (SIPAD), la versión renovada de la Ley de Lemas, el pasado 8 de septiembre.

Se alargó el paréntesis hasta encontrarle un reemplazo al sistema electoral derogado en diciembre. Fueron nueve meses de incertidumbre y disputa judicial que, en rigor, todavía no terminó. Sin embargo, el acuerdo político interno entre peronistas permitió al menos apaciguar uno de los frentes de batalla. El giojismo no insistirá con la restauración de las PASO.

Por el contrario, Juntos por el Cambio sostendrá su reclamo ante la Corte de Justicia de la provincia y, si fuera necesario, llegará hasta la Corte Suprema para recuperar las primarias. En los próximos días sumará otras dos presentaciones judiciales, para rechazar la reforma electoral fuera del plazo de 18 meses previos al comicio y para voltear la Ley de Lemas por considerarla tramposa.

Quedará por ahí la tercera pata judicial en discordia, la acción iniciada por el Partido del Trabajo y el Pueblo. Pertenece al Frente de Todos. No debería extrañar que sucediera algún acercamiento político, aunque esto por ahora es pura especulación. El Fiscal de Estado ya planteó que la demanda quedó en abstracto.

Primera mano, eliminación de las PASO. Segunda mano, reinstauración del sistema de lemas. La tercera mano todavía no llegó, pero todo indica que se está por jugar. Será en los próximos meses, tal vez entrado 2023. Es y será una de las definiciones más estratégicas y gravitantes del próximo comicio: la candidatura de Sergio Uñac.

Como ya se ha dicho y escrito reiteradamente, no será igual una elección a gobernador con Uñac en carrera que una sin su participación directa. Hoy es la gran incógnita del arco político, desde el oficialismo hasta la oposición. Nuevamente apelando a la comparación con el Truco, lo único que hay por el momento son señales. Algunas pueden ser engañosas, porque así es el Truco. Y la política también.

Apenas fue sancionado el nuevo sistema electoral, el diputado Juan Carlos Gioja hizo punta: dijo que Uñac no puede ser candidato a gobernador otra vez porque está impedido por la Constitución Provincial. Es algo que el uñaquismo rechaza de plano. La diputada nacional Fabiola Aubone lo sostuvo con determinación este lunes en Banda Ancha.

La legisladora dijo que hay 'absoluta tranquilidad' al respecto y que solamente hay que aplicar el 'sentido común'. Sostuvo que la Constitución Provincial no permite las dobles interpretaciones, que no hay dos bibliotecas en esto: el gobernador sí se puede presentar nuevamente en 2023.

Pero más allá de la discusión jurídica, está la cuestión política de fondo. Para el uñaquismo el gobernador sigue siendo el más competitivo en términos electorales. Aubone dijo que 'San Juan necesita un periodo más' de Uñac en el poder. Es el plan A. Todo lo demás podría suceder solo si el gobernador diera un paso al costado. El giojismo tiene una mirada diferente.

La cuestión constitucional no es secundaria, pero ese debate parece ir atado a las diferencias políticas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Una lógica semejante podría aplicarse a esta coyuntura. ¿Qué fue primero, lo constitucional o lo político? Una cosa parece la contracara de la otra. El orden resulta indistinto. Hay disputa judicial porque hay diferencias políticas y viceversa.

Elucubraciones al margen, el clima de Truco es evidente. Todos amagan con tener el ancho de espadas. Pero en medio de tanta confusión hay un dato sólido: es el turno de Casa de Gobierno. Ahí habrá que buscar y esperar la siguiente jugada. Esto no significa que vaya a ocurrir en los próximos días o semanas. La definición de Uñac tiene varios meses por delante. Hasta entonces habrá respiración contenida. Y amenazas de judicializar.

La sola mención de llevar la candidatura de Uñac a Tribunales, obliga a repensar los movimientos. Sin embargo, no está claro quién se haría cargo de esa confrontación. Por ahora y siempre off the record, los operadores del giojismo y los del orreguismo se señalan mutuamente.

Los giojistas esperan que el orreguismo haga punta y vaya a la Justicia apenas Uñac se lance por otro mandato. Pero el orreguismo aguardaría primero la reacción del giojismo en idéntico sentido. Como en un partido de Truco. De todos modos, sigue siendo un escenario hipotético, en tanto y en cuanto Uñac no ha confirmado sus intenciones.

Ya desplegaron un clamor sus ministros e intendentes, al unísono. Como Aubone, que dejó en Canal 13 el mensaje reeleccionista. Sin embargo, la palabra final está en Paula y Libertador. Todo indica que pasará el mundial, pasarán las fiestas de fin de año y hasta las vacaciones de verano, antes de conocer la definición.

Nadie cantó Truco todavía. Pero con seguridad habrá Retruco y Vale Cuatro. Recién entonces se sabrá quién tenía el ancho de espadas.



JAQUE MATE