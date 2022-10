El ex funcionario de Rawson denunciado dijo que sufre "persecución política"

El ex Secretario de Gobierno de Rawson, Elías Robert, salió al cruce del pedido de informes del Concejal Fabián Olguín sobre presuntas maniobras en contrataciones autorizadas por el ex funcionario en el departamento en el año 2020 cuando estaba en ejercicio de sus funciones.

Robert dijo en el programa Banda Ancha que se enteró del caso por el diario. Además remarcó que la imprenta de su madre, ahora fallecida, era proveedora del municipio de Rawson desde la gestión del ex Intendente Juan Carlos Gioja. Los expedientes cuestionados son de "compra directa y yo no definía", "yo como Secretario de Gobierno sólo hacía la solicitud de lo que necesito" después otras áreas toman y autorizan según destacó. "No soy yo quien decide a quien comprarle", dijo.

Según la lectura del ex funcionario, ahora en las filas del Frente Renovador trabajando con Franco Aranda, esto "es una persecución política más que un tema institucional". "Esta clase de operaciones política entristecen cuando los concejales deberían estar produciendo proyectos para mejorar el departamento Rawson".

"Al yo enterarme por un diario de esto muestra más que es una denuncia mediática que una denuncia en sí, entonces también te marca una intención política detrás de esto", destacó Elías Robert. "Si tengo que generar una respuesta legal ya estuve en comunicación con mis abogados para hacerlo". "Lo que queda desprolijo es vender esta clase de acciones a un medio de comunicación para dañar mi imagen pública", cerró.