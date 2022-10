Tejadato: un cabo suelto en la trenza bloquista

Un nuevo 'Tejadato' ventiló el cabo suelto en la trenza bloquista que inquieta a más de uno. Se refiere al escenario electoral en Capital para 2023, al partido de la estrella inserto en el Frente de Todos y al Sistema de Participación Amplia y Democrática. Aparece en el radar una figura que por afuera mete ruido.

El protagonista es el vocal del Tribunal de Cuentas y ex intendente de Capital Enrique Conti. Nunca volvió al partido, nunca abandonó Juntos por el Cambio y eso le costó que le revocaran la ficha de afiliación al bloquismo. Pero su ascendencia en al menos una parte de la militancia es conocida e innegable.

Desde el espacio de Marcelo Orrego hay alguna posibilidad de que Conti vuelva a jugar en Capital el año que viene. El bloquismo tuvo un encuentro importante el viernes pasado en el Comité Central de calle Mitre, al que asistieron referentes que tienen aspiraciones en el municipio: Alfredo Bravo, Graciela Caselles, Alfredo Nardi, Wbaldino Acosta Zapata y Darío Maratta. NO estuvo Laura Adámoli, pero también hay que anotarla en esa partida. Se habló tras bambalinas de lo que sucedería si Conti apareciera por otro lado. Porque aunque lo hayan expulsado del partido, puede haber una parte del voto bloquista de Capital que por añoranza migre del bloquismo orgánico a este otro bloquismo disidente.

No es un tema menor. Se está hablando internamente. Hay alguna conversación pendiente que no va a trascender hacia afuera porque el discurso es que Conti ya no integra el partido, que tuvo la oportunidad de volver y no lo hizo, pero saben que más allá de la ficha de afiliación Conti todavía puede tener alguna ascendencia en ese sector de la estrella.

Al jugar divididos obviamente habrá desgranamiento y es un cabo suelto para 2023. Están empezando a mirarse por encima del hombro entre los que tienen aspiraciones dentro del partido y también, del otro lado de la grieta, con el que asoma por Juntos por el Cambio.

Para conocer más detalles mirá el video inserto en esta nota.