Usín dio los tres grandes temas en la agenda de la Legislatura provincial

Este martes pasó por Banda Ancha, el diputado de Actuar, Gustavo Usín. El hombre reelecto el pasado 14 de mayo, dio a conocer algunos de los temas en la agenda de la Legislatura provincia.

"Yo he sido opositor mucho tiempo y cuando a vos te ponen una ley buena, por más que sean peronistas o lo que sean, no te puedo oponer. Por ejemplo, los primeros mil días en San Juan, ¿cómo te vas a oponer si es una ley excelente para San Juan? Y de hecho no nos hemos opuesto", comenzó Gustavo Usín. A la vez, comentó que están trabajando en la nueva gestión, "siempre poniendo San Juan por delante y eso es lo que esperamos y creo que así va a suceder".

Tras ello, mencionó que "cuando uno presenta proyectos que son beneficiosos para San Juan no hay ideología que valga". A ello sumó que "una promesa de campaña, es una reforma integral del sistema electoral en San Juan. Es una modernización". Seguidamente dijo que "a todos les beneficia un sistema novedoso. Creo que lo que vivimos, esta locura del SIPA, no le sirvió a nadie". En esta línea, sentenció que ellos quieren es un "sistema que mira hacia el futuro, con las nuevas tecnologías, con un montón de cosas que las tenemos que poner sobre la mesa y evitar cualquier situación que no sea clara para el electorado".

"Lo que advierto que hace falta, es un consenso político importante para avanzar en esto. Vamos a tener que modernizar el sistema político. Para volver a los dos mandatos y solamente dos mandatos te hace falta otra enmienda constitucional", añadió. De este modo, lo que busca es llevar claridad, "para llevar certeza, para que todos los partidos, el grande y el chiquito, puedan participar tranquilamente".

Por este motivo, no dudo en mencionar que Orrego va a pedir avanzar con estas modificaciones en el arranque de la gestión. "Hay compromisos asumidos en ese sentido. Nosotros dimos la batalla electoral y también la dimos judicialmente. Nosotros hace tiempo que venimos cuestionando este sistema", añadió. "Nosotros hemos venido insistiendo con la boleta única, pero no dejo de entender que hay un montón de evaluaciones que se pueden hacer".

En torno al presupuesto, si bien el gobierno ya en este momento empieza a trabajar en las partidas necesarias para el año que viene, la transición complicó el panorama. Ante eso, se le consultó si la va a tratar la próxima legislatura a la ley del presupuesto, él explicó: "Entiendo que por los tiempos no sería acertado, pero es una posibilidad. Porque la ley del presupuesto provincial viene después del presupuesto nacional". Además dijo que "los municipios están esperando el presupuesto provincial para hacer sus presupuestos. Esta transición, este cambio de gobierno, posiblemente demore todo".

En esta línea, también dio a conocer a Juntos por el Cambio pedirá extender la emergencia Económica, Hídrica, Sanitaria y de Obras Públicas. Por este motivo, mencionó "Vamos a trabajar para tener consenso. Porque esto ya es para la próxima elección. Termina una transición absolutamente racional". Tras ello dijo que han presentado los proyectos que van a entrar en las próximas sesiones. "Y creo que se ha llegado a una madurez de entender que San Juan lo que necesita, hoy esta crisis económica mediante, vos necesitas la prórroga de las emergencias porque necesitas tener esa herramienta administrativa para poder llevar las soluciones adelante", dijo.