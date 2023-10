López: 'Con Milei vamos a tener un país de casta intelectual'

Este jueves pasó por Banda Ancha Cristina López de Abarca, senadora del PJ, quien se refirió a la política nacional de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y el futuro del país.

Al respecto, manifestó que con Javier Milei "vamos a tener un país de casta intelectual" y que Patricia Bullrich "se olvida de que Macri dejó una deuda muy grande y Massa la rema en dulce de leche".

"Me preocupa por la gente, las nuevas generaciones, cuando yo ya tuve la oportunidad de ir a la Universidad Pública, le agradezco tanto a la universidad pública. Si en San Juan no hubiese existido, yo no sé si tuviese título universitario y así como yo hay tantos ejemplos", dijo en referencia a las políticas educativas que busca implementar Javier Milei.

"Me preocupa mucho porque la oferta de la educación tiene que salir desde el Estado, más allá de que no estoy en contra de lo privado, pero el Estado tiene que asegurar la educación", agregó.

La legisladora agregó que "me preocupa mucho esto que dice Milei de la Universidad pública porque vamos a tener un país de casta intelectual; porque si la Universidad es cara, está sujeta a que yo tenga la voluntad, decidido a irme no se cuántos kilómetros, yo tenga dinero, vamos a tener un grupo muy reducido".

"Patricia se olvida de que Macri dejó una deuda muy grande y Massa la rema en dulce de leche"

"La película hay que verla completa, con sus altibajos, con sus momentos más dramáticos y sus momentos más tranquilos, que tranquilidad absoluta no la tenemos", comenzó diciendo la legisladora.

"Patricia Bullrich tiene un discurso muy agresivo, es lo que he observado en ambas instancias aunque la segunda estuvo tal vez con más fuerza pero más violenta, es borrar a los partidos, uno puede no estar de acuerdo pero a mi esto de eliminar no me cae bien. No creo que esa sea la intención de Patricia", explicó.

En ese sentido, dijo que "Patricia se olvida que también Macri nos dejó una deuda muy grande, para generaciones, que Masa está remandolá en dulce de leche porque cuando llega tal vez la negociación no ha sido la mejor pero estábamos muy acorralados, si no caíamos en default".