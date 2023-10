Peluc: 'En las escuelas hay adoctrinamiento y en la universidad también'

Este miércoles mantuvo una entrevista en Banda Ancha José Peluc, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, quien manifestó que "en las escuelas hay adoctrinamiento y en la universidad también".

Ante la consulta del periodista de que si será diputado nacional, Peluc expresó que "si la gente me elije, sí" y se detuvo en qué proyectos presentaría: "muy fuerte en la educación; modificar el plan de estudio, cambiar la metodología de estudio, en qué sentido, no puede ser que la tecnología haya avanzado tanto y en la educación seguimos con un docente y 30 almos, tenemos que incentivar la tecnología para el estudio".

"Tenemos que poner en la currícula de estudio educación emocional y otras cosas que a la sociedad le va a servir", analizó.

"Necesitamos en esta etapa darle fortaleza a esto. Me comentaba un militante, ayer tuvimos visitas de gente que se suma, que su maestra de lengua le da instrucción cívica, los hace participar entre ellos debatiendo como si uno fuera socialista, liberal, peronista, que no está mal. Ahora, si te sentís liberal, andá y discutí desde donde te sentís cómodo, no lo hagas discutir como socialista, esas cosas es porque se está dando en estos tiempos en esa Ley de Educación que tenemos esa libertad de adoctrinamiento en los alumnos y está muy mal", explicó Peluc.

En la misma línea, manifestó que "hay adoctrinamiento en las escuelas y la universidad también, no me cabe la menor duda. Desde que los jóvenes pueden votar a los 16 años han apuntado ahí, ya no existen los centros de estudiantes que teníamos antes; les permiten ser delegados pero no ser centros de estudiantes porque no quieren que los alumnos se defiendan ".

Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones.