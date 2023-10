Orrego en Canal 13: 'La gente está preocupada y está enojada con la política'

Previo a la veda electoral, el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego pasó por Banda Ancha. El hombre que dirigirá los destinos de la provincia desde el 10 de diciembre señaló que las personas están preocupadas por el devenir de la Argentina.

Es así como Orrego, explicó que "la gente preocupada y está enojada. Está enojada con la política porque no resuelve los problemas. La agenda de la política no es la agenda de la gente. Y eso le pega a todos". En esta línea, declaró que "en esta última elección que ha habido en las PASO, salió primero la fórmula más disruptiva, que fue la fórmula de Milei. Pero creo que la Argentina, la mayoría de los argentinos necesita cambios. Más del 70% elige un cambio".

Sobre ello, profundizó al decir que los cambios deben ser con certezas y razonables. "Defino a Patricia como la candidata que más importante puede generar los cambios para el sanjuanino. Porque tiene el músculo político de tener 10 gobernadores y también mayoría en el Congreso". Estos ingredientes, para Orrego son los que van a ayudarla, en caso de ser electa, a poder generar los cambios que precisa la Argentina.

"Porque, la verdad, que uno por ahí está enojado y va a poder votar con el enojo, con bronca y puede votar a otro candidato. Pero lo cierto es que uno va, vota, se enoja y después el problema queda. No se va", señaló.

En torno al ámbito electoral, sentenció: "Nosotros tenemos tres opciones, los sanjuaninos y los argentinos. Una opción es Massa, que la verdad sería hasta caer en algo que no tiene sentido, porque dijeron que iban a llenar la heladera, que íbamos a comer asado y tantas cosas más, y después vino la fiesta VIP, y después vino los privilegios y todo lo que significó eso". Seguidamente añadió: " La otra opción es Milei, su problema, yo creo que dice cosas que no son sustanciales, no son probables. Además dice cuestiones que además te asustan. Después va cambiando de opinión, diciendo que sí de primera generación, de cuarto, de quinta, ya no sé de cuánta y que lo va a hacer a los 35 años".

Ante estos dos candidatos, Orrego alegó: " Yo creo que la gente, tiene que pensar en cambios con certeza, cambios que tengan que ver con lo que se puede desarrollar. Hay que parar la inflación, hay que bajar el déficit fiscal, hay que dejar de emitir. Entonces tenemos que trabajar para que haya inversiones en la Argentina, para eso necesitamos seguridad jurídica. Todo tiene que ver, todo esto que le hablo, con la confianza". A la vez mencionó: "creo que Patricia Bullrich, es la que propone cambios concisos. El sistema lo vamos a hacer de esta manera, en el tema económico lo va a ayudar Melconian. Entonces, esto nos da la pluralidad de poder decir que tenemos una candidata seria, que son los cambios con orden, con certeza, razonables".