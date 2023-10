Durante la visita a Canadá del presidente de Ucrania, Volodimir Zeleski hubo un hecho que puso en jaque al Parlamento de ese país. Es que, el presidente del parlamento canadiense le rindió homenaje a un nazi y tuvo que renunciar. Sobre este tema vía zoom, llevó adelante su nueva columna de política internacional en Banda Ancha el reconocido docente investigador de la UNSJ, Sergio Guzmán.

“Si hay país que se puede señalar como progresista y democrático, en apariencia, es Canadá. Esto, por una construcción social”, dijo Guzmán, antes de comentar la extraña situación que se vivió en Canadá, donde el presidente del parlamento, Anthony Rota, homenajeó a Yaroslav Hunka, un ucraniano que está comprobado que luchó para los nazis, durante la segunda guerra mundial.

“Es un Nazi declarado, orgulloso. Es un acto de torpeza”, dijo Guzmán en relación al acto, en el cual este hombre fue ovacionado por todos los parlamentarios.

Zelenski visitó Canadá

“Más de 45.000 canadienses murieron luchando en la segunda guerra mundial. Murieron luchando contra los nazis, no junto a los nazis. Cuando uno dice que este hombre luchó contra Rusia y todo el auditorio se acopla hay algo que no está bien, porque precisamente Rusia y Canadá eran aliados contra los Nazis. Es como si en Argentina dentro de un tiempo, clausuramos e invisibilizamos la historia y en el Congreso homenajeamos a un Gurkha que luchó en Malvinas y no estaban de nuestro lado”, agregó y dijo que ni si quiera las disculpas fueron suficientes, pues sólo estuvieron dirigidas a la comunidad judía, siendo que hubo víctimas del nacismo que pertenecieron a diferentes comunidades.

Anthony Rota, es el parlamentario que renunció.

Por otro lado, habló sobre la cantidad de refugiados nazis que hay en Canadá y sobre cómo históricamente se señaló a Latinoamérica, como el destino de esas personas.

