La mirada local de Juntos por el Cambio sobre el Debate Presidencial

El candidato a Senador Emilio Achem expresó su opinión sobre el primer Debate Presidencial 2023 realizado en Santiago del Estero este domingo 1 de octubre.

Sobre la candidata de su frente Achem expresó: "La vi muy bien a Patricia Bullrich. En una campaña que viene en picada. Son 3 los candidatos que pelean por la presidencia algo que no pasaba hace 4 elecciones hacia atrás. La vi muy bien en el mano a mano en su rol de candidata y futura presidenta".

Sobre el candidato de Unión por la Patria actual Ministro de Economía, Sergio Massa destacó: "Massa es muy buen orador, tiene buena cintura, es difícil plantarse como casi presidente actual de la Nación". "Así y todo, se plantó como el dueño de soluciones cuando tenemos un 140% de la inflación", manifestó.

En cuanto al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el candidato Emilio Achem aseguró que "Milei estuvo demasiado controlado, lo couchearon para que nos se saliera de su rol con este tema del teorema de Baglini". "No dio nada importante siendo el candidato más votado en las PASO, no tuvo la contundencia que necesitamos de un estadista. Estuvo bien que no sea agresivo", valoró.

En cuanto al desarrollo de la campaña electoral el candidato a Senador de Juntos por el Cambio aseguró que la figura de Patricia Bullrich es bien valorada en la provincia de acuerdo a lo que dialogan con la gente: "Noto que la ciudadanía empieza a pensar con más seriedad el voto". "Es importante porque se juega mucho en esta elección en términos de futuro para San Juan. Bullrich está firme cada vez la gente le presta atención como una salida seria a la crisis", cerró.