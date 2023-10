Cornejo: 'Patricia tomó una decisión muy personal, nuestros socios políticos merecían respeto'

Luego de que Patricia Bullrich manifestara su apoyo en el ballotage al candidato presidencial libertario Javier Milei, siguen las repercusiones por esta polémica decisión.

En ese marco, este jueves mantuvo una entrevista en Banda Ancha Enzo Cornejo, presidente del PRO en San Juan. Sostuvo que "Patricia tomó una decisión muy personal, nuestros socios políticos merecían respeto"; y en otra parte de la nota aseguró que "estoy convencido de que Marcelo (Orrego) y Fabián (Martín) van a tener la cintura para gobernar con Massa o Milei".

"Nosotros no estamos en política para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos una idea de país, un equipo de 10 gobernadores, de más de 500 intendentes, tenemos una plataforma política construida y por supuesto no es sencillo hoy en día sentarse con estos dos candidatos que no representan ni los valores ni la honestidad que venimos reformulando hace un tiempo. Por supuesto era cuestión de esperar otros debates más internos para tomar decisiones claras", manifestó Cornejo.

"Patricia tomó una decisión muy personal. Cuando participás de un espacio político y tenés la posibilidad de conducir, nuestros socios políticos y la gente de nuestro mismo espacio merece el respeto de poder expresar tu opinión", dijo. "Se construye con mucho diálogo y con respeto", expresó.

"En mi caso no me representa ni lo valores ni la visión del país que tiene tanto Javier Milei como Sergio Massa", destacó el político.

"La responsabilidad primero está en la provincia de San Juan. No va a depender de no u otro"; manifestó Cornejo ante la consulta de que Marcelo Orrego gobernara la provincia con un Milei o Massa presidente.

"La mirada de país que tenemos es totalmente diferente a los dos candidatos que han llegado al ballotage. Estoy convencido que Marcelo y Fabián van a tener la cintura para gobernador con uno o con otro", explicó también.

