Bravo: 'Hoy hay que ayudar a que Milei llegue a la presidencia de la Argentina'

Luego de que Patricia Bullrich anunciara su apoyo a Javier Milei en el ballotage, este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Juan Domingo Bravo, ex precandidato a senador del bullrichismo.

En parte de su diálogo, Bravo explicó que "hoy hay que ayudar a que Milei llegue a la presidencia de la Argentina" y que "hablar de la interna bloquista es un tema que aburre".

"La vida continúa, las decisiones tienen que tomarse y también tienen que expresase quienes estuvieron al frente de una opción importante, que sacaron más de un 20% de los votos, de seguir para adelante y si no estoy en el cambio, pero hay otra gente que con matices pensamos en que lo que ha pasado en el país en estos 20 años de gobierno kirchnerista nos ha llevado a una situación de pobreza, de toda la situación que todos vivimos hablando", dijo Bravo.

"Hoy está Milei, con esta bandera ha quedado compitiendo así que la expresión de Patricia y también lo que decía Macri lo comparto totalmente. Hay que ayudar a que Milei llegue a la presidencia de la Argentina", manifestó.



(DT)- ¿Estás definitivamente apartado del bloquismo o existe la posibilidad de barajar y dar de nuevo?

(JDB) - "Yo estoy dedicado a la actividad agropecuario, Patricia me honró con la candidatura. El partido está perdido en un laberinto que me da tristeza, pero hay que aceptar las cosas como son. Yo he hecho algunos intentos, he partido de elecciones internas, he competido, disputando con Graciela Caselles. Pero ya está, es un tema que aburre, que no me gusta. Me lo preguntan y me veo obligado a hablar. Hay que mirar para adelante".



