Olivera sobre el Debate: 'Creo que hubo un claro ganador que fue Milei'

El debate del último domingo dio mucho que hablar. En este marco, el candidato a senador por Libertad Avanza, Bruno Olivera, paso por Banda Ancha y señaló que el mejor fue su candidato a presidente, es decir Javier Milei.

"Creo que hubo un claro ganador que sacó ventaja porque se lo vio convencido, se lo vio decidido. Respondió muy bien todos los temas, que fue Javier Milei. Y después hubo un claro perdedor, que la verdad no se entendió su plan bien, no se entendió las propuestas, no se entendió bien el que hablaba, que fue Patricio Bullrich", dijo. A la vez añadió que para él, el debate tuvo una polarizó entre Massa y Milei.

De acuerdo con Olivera, "venimos siguiendo las encuestas, estamos ya de campaña, recorriendo, hablando con la gente y son números muy alentadores. Estamos cerca, estamos cerca de un triunfo en octubre en la primera vuelta, que es a los que aspiramos". Luego comentó "va a haber gente que no define su voto y en el debate cuando ves un candidato tan firme y tan decidido y que tiene las ideas y los medios para sacar esto adelante, se termina invirtiendo para ese lado". En cuanto a los comentarios que indicaban que esperaban verlo a Milei con otro tono discursivo, él defendió señalando que antes debía levantar la voz para hacerse escuchar, pero ya no suena así.