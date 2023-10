Navarro: ‘Deberían explicar mejor el tema de los vouchers, pero no estoy de acuerdo’

Karina Navarro es la flamante secretaria General de UDA. En una entrevista con Banda Ancha, la secretaria de la unión que represente a los docentes habló sobre la actualidad de los docentes, los autoconvocados y del país. En este contexto, dijo: "Deberían explicar mejor el tema de los vouchers pero no estoy de acuerdo".

“La propuesta desde el principio es escuchar a todas las partes. Hay afiliados que se han autoconvocados en las luchas anteriores, se los ha llamado y la parte más importante es escucharlos y que se sientan representados”, dijo y comentó que la calidad educativa es una deuda pendiente que tienen los docentes. “La calidad educativa debe ser una política de estado y que se fortalezca lo que se inicia. No que llegue un gobierno y destruya y haga trabajos nuevos”, agregó y habló de la participación de UDA en las paritarias.

Por otro lado, sobre la propuesta de Javier Milei, en relación a los vouchers, dijo: “Deberían explicar mejor el tema de los voucher, pero no estoy de acuerdo. La dan a conocer, pero no hay una explicación del procedimiento y el objetivo. No estoy de acuerdo, dejaríamos a muchos argentinos sin el beneficio de la educación”.

Cambiando de tema, comentó que ya se presentó con las autoridades de la CGT y que buscarán reunir a todas las mujeres de este grupo."Es muy importante convocar a las secretarias generales para trabajar en post de una mejora y una mayor representatividad", concluyó.