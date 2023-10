Ciencias Políticas organiza un debate con estudiantes en nombre de cada candidato presidencial

En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan van a recrear un debate como si fuesen candidatos presidenciales pero con estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, cada uno en representación de los diferentes espacios políticos que están en disputa. Eso ocurrirá el 19 de octubre; por eso Leonel Molina y Lucas López, dos jóvenes involucrados en la organización, contaron detalles del mismo en una entrevista que brindaron en "Banda Ancha".

"En estas apariciones de una figura nueva, una es Milei; y de figuras pasadas, como Bullrich y Massa, mucho que la gente no entendía muy bien las ideas. Entonces decidimos por qué no sumado a connotaciones históricas, por los 40 años de democracia que vive el país. Nos parecía muy importante que los propios estudiantes les lleven a sus compañeros las propuestas de los candidatos que representan", dijo Leonel sobre el origen del debate.

Al respecto Lucas explicó que "van a ser estudiantes que forman parte de las agrupaciones, el 19 de octubre los tendremos presentes, también la invitación al público general. Agregar que también se da en los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan".

Ante la consulta de que si van a ir a votar en estas elecciones del 22 de octubre, ambos fueron contundentes y dijeron que sí.

Lucas sostuvo que "es triste ver que jóvenes de nuestra edad no quieran asistir a votar, a ejercer su derecho. creo que la mejor forma de empezar a volver a hacer que vayan a votar es diciendolés que formen parte de un espacio".

"Yo sigo la misma línea, invitarlos a formar parte de la política. Explicarles lo que concierne el derecho a voto, alfo que muchas veces en nuestro país no estuvo, no fue permitido. Nos parece muy importante que la juventud pueda y quiera ir a votar", manifestó

Luego reflexionaron sobre los jóvenes que deciden irse del país porque aquí no ven futuro, o expresan ese deseo. Al respecto Lucas expresó que "esas palabras, o gente que dice eso, es lo que diríamos en la carrera 'antipolítica', critican pero no dan soluciones. Salir del país no es dar solución. Perder tu lugar donde naciste, territorio no lo veo correcto para nada".

Leonel, por su parte, dijo que "yo comparto, creo que la solución no es irse, es quedarse y poder aportar en lo que vos sentís que se está haciendo mal. Y también pasa por ese sentimiento patriótico de sentir que Argentina es mi tierra, no puedo dejar de lado mi tierra, hay que aportar y querer la tierra donde nací".

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.