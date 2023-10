Ruptura en UDAP: la Junta de Disciplina suspendió al secretario adjunto y la gremial

En UDAP hay ruptura: la Junta de Disciplina suspendió al secretario adjunto y la gremial por 45 días, y fue Patricia Quiroga, secretaria general del mencionado gremio, quien dio detalles de lo ocurrido en una entrevista que brindó en Banda Ancha en la jornada.

Además, la Lista Verde ganó en UDAP y al poco andar se quebró: "No nos conocíamos, somos muy heterogéneos".

"El día 15 tuvimos un plenario en el cual habíamos recepcionado mandatos y se había rechazado pero ahí nos dijeron, el secretario adjunto, dijo en la mesa paritaria que los afiliados habían aceptado. Igual nosotros rechazamos la propuesta. Era la negociación salarial. El 15 de agosto fue", dijo.

Agregó que "estuvimos por 4 horas deliberando en un plenario, todos creyendo que los afiliados habían aceptado y ahí es donde se decidían si teníamos en cuenta a los afiliados o totalidad de la docencia. Yo no mociono mi voto, entonces un delgado escolar dijo que directamente teníamos que tener en cuenta los afiliados; se votó, mocionó, y ganó que íbamos a tener en cuenta a los afiliados. A todos eso, los delegados escolares que estaban en el plenario y yo, creyendo que los afiliados habían aceptado".

"Terminó el plenario, cuando termino, algunos se estaban yendo; toma el micrófono la secretaria gremial y nos dice que hemos estado discutiendo por 4 horas y sentado, mi adjunto a mi lado, y ella también en el plenario, cuando termina el plenario toma el micrófono y dice que eran erróneos, que los afiliados no habían aceptado", explicó.

"Me estaban esperando a mí en el Ministerio, salía de ahí y me iba a la paritaria para decir si rechazábamos o aceptábamos las propuestas. Cuando llegué allá dije 'voy a rechazar, porque votamos algo que no era'. Al otro día tuvimos otro plenario donde ahí mocionó un delegado escolar que se debía investigar y mandar al Tribunal de Disciplina porque todos fuimos burlados, no solo yo. Cuatro horas debatiendo y ella, la secretaria gremial estaba ahí, nunca tomó el micrófono para decirnos que estábamos equivocados", detalló.

La Junta de Disciplina evaluó y "el miércoles tuvimos una reunión extraordinaria donde nos dijo lo que había investigado y estamos con el secretariado nada más. A ellos se los citó para su defensa, nos mandaron nota diciendo que no iban a asistir así que no se pudieron defender".

La decisión fue "suspenderlos por 45 días y que ellos van a terminar de juntar todas las pruebas porque esto es el origen pero después hay muchísimas cosas que se han estado suscitando, por ejemplo delegados que no podían ser delegados":



Al respecto, Quiroga explicó que cuando se armó la Lista Verde para presentarse en las elecciones y buscar triunfar sobre el ex sec. gral. Luis Lucero, "no nos conocíamos, conformamos una lista para un bien común que era el que perseguíamos todos, que era el bien de la docencia, era por lo menos el objetivo. Sin tener ningún tinte político y sin tener nada personal; buscar el bienestar de la docencia, esos fueron los objetivos principales. Somos muy heterogénos y han surgido estas cosas y esto ya fue demasiado".

