Sotomayor: 'La unidad es el único camino para defender a la Patria'

Este viernes estuvo en Banda Ancha el candidato al Parlasur Matías Sotomayor. Analizando la política del país y en la provincia, manifestó que "la cachetada del 13 de agosto es un llamado de atención a la dirigencia que se ha recostado muy poco en las bases".

Ante la consulta de por qué se va el voto con Javier Milei de quienes tradicionalmente acompañaron al peronismo, explicó que "yo soy un compañero de base y siempre he reivindicado a la base. Si hay algo por lo que me he caracterizado justamente ha sido a veces por no callarme en nombre de las bases y entendiendo que habían cosas que no estaban bien".

"Entonces me parece que la cachetada del 13 de agosto a nivel nacional y a nosotros también nos termina siendo parte y factor pero a nivel nacional principalmente es un llamado a la dirigencia que principalmente se ha recostado muy poco sobre las bases. Eso también es el llamado de atención", dijo además.

"La base es el principal termómetro que te permite saber que le está pasando a la ciudadanía, que cosas no le llega en cuestiones de derecho básico", expresó.

"La unidad es el único camino para defender a la Patria"

En otra parte de la entrevista, el entrevistado hizo referencia a César Gioja luego de que hace un tiempo atrás trascendiera un audio en el que manifestaba que la gente debía votar exclusivamente al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y cortar boleta en las otras categorías, entre ellas, las de Sotomayor como candidato al Parlasur.

"Yo a César lo aprecio mucho, tengo un fuerte reconocimiento a su trayectoria, he militado para su candidatura a senador, siempre he sido ordenado con el peronismo", dijo.

"Me sorprendió de sobre manera porque yo me considero un compañero de base. La candidatura es una consecuencia de nuestra militancia. Yo no soy primero ni hijo, ni sobrino, ni nada de nadie. Soy compañero que viene de la base, que ha militado, que está y que estoy ahí porque mi conductor, que es Uñac, nos invitó a ir a un proceso interno, ganamos la PASO, eso es lo que estamos poniendo a consideración de la ciudadanía y eso no me hace más ni menos compañero", explicó.

"Entiendo que es el mensaje que le dejamos a todos los compañeros, de todo el espacio, de que Massa va a ser el Presidente de la Nación y que tenga el mayor respaldo legislativo", explicó.

También manifestó que "me alegra no haber escuchado de boca, por lo menos yo me quedo con la foto de la imagen en el hotel, donde estuvimos, donde se que los compañeros lo están haciendo , de José Luis Goja, de Sergio Uñac, como jefe de nuestros espacios políticos, como jefe de nuestras listas o de nuestro frente diciendo que la unidad es el único camino para defender a la Patria".



Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.