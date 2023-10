El conflicto armado en Medio Oriente, explicado para principiantes

Sin dudas el conflicto armado en Medio Oriente, que transita su momento más duro desde el sábado cuando hubo un sorpresivo ataque por tierra, mar y aire lanzado este sábado por el movimiento palestino Hamas en Israel, ha sido seguido por todo el mundo. En ese marco, el reconocido politólogo Sergio Guzmán llevó adelante su nueva columna semanal sobre este tema.

El docente investigador de la UNSJ lo hizo explicado para principiantes. Y además analizó cuál es la postura de las naciones en el enfrentamiento palestino-israelí.

"Ahora Palestina y la región son noticia pero es noticia no por Palestina, no por la Franja de Gaza, no por Cisjordania; si no que es noticia porque afectó Israel. Esto es un impacto muy importante y toda la prensa Occidental la vemos ahora sí ocupada, no sé si tan preocupada, pero sí ocupada por el tema", dijo.

Además agregó que "como punto de partida, nadie en su sano juicio puede homologar la muerte; ni un acto terrorista ni asesinato de personas, de uno u otro bando., Pero lo que sí estamos viendo, creo que habría que diferenciar con mucha cautela, y con mucho intento de equilibrio, que una cosa es la situación de los territorios ocupados de Palestina y del otro lado la situación del movimiento Hamas, y entendido como tal y como un brazo paramilitar armado político, que dentro de este movimiento tiene en sus manos la ejecución por medio de la violencia, de esta situación", analizó.

Cuál es la postura de las naciones en el enfrentamiento palestino-israelí

Sobre este punto, Guzmán explicó que "claramente uno brega, si fuésemos nosotros los representantes diplomáticos, decimos lo políticamente correcto; uno brega por la paz".

Mostrando una imagen que colocamos a continuación, detalló que "acá tenemos los países que apoyan uno y otro claramente identificado. Acá lo que juegan son intereses, entonces en este juego es muy difícil sostener un juego neutro y apartado; o estás de un lado o de otro. Mirá el color de Rusia y el color de Estados Unidos; Estados Unidos en 5 horas ya ha puesto un portaaviones enfrente".

