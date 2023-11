Benavente: 'No alcanza, pero es necesario que la dirigencia política pida perdón'

Faltan 18 días para que llegue el tan sonado ballotage en la República Argentina. En ese contexto, múltiples autoridades siguen dando su opinión acerca de ambos candidatos. Ahora fue la titular de la cartera de Ciencia y Tecnología quien se expresó, asegurando que es necesario que los dirigentes políticos pidan disculpas a la ciudadanía.

Marita Benavente, secretaria de Ciencia y Tecnología, opinó en Banda Ancha acerca del acto eleccionario que se concretará el domingo 19 de noviembre en nuestro país. En ese sentido se refirió a la decisión de Sergio Massa de pedirle disculpas a los argentinos hace un tiempo.

'No alcanza pero es necesario que la dirigencia política que no ha podido estar a la altura de los tiempos, pida perdón a la población. Tenemos que hacernos cargo todos, tenemos la costumbre de creer que la democracia es formal, que voto a alguien, miro como hace las cosas y si no me gusta cambio el voto, sin profundizar en los contextos históricos y políticos. Creo que es momento de darnos cuenta que no podemos delegar en Milei la destrucción de lo que no nos gusta de la política', expresó.

Benavente aseguró que votar al 'León' para que rompa todo lo que se ha conseguido hasta el momento sería un 'infantilismo social'. Seguidamente aseguró que trató de salir de esa burbuja en la que se encuentran algunos funcionarios, para poder escuchar la opinión de la gente que circula las calles día a día para realizar el trabajo con el que lleva la comida a su mesa.

'Cuando te dirigís a la gente laburante te das cuenta que hay una polarización muy grande de la gente que vota a Massa y de quienes detestan la dirigencia política, por lo que buscan la ruptura completa de este orden que supimos conseguir. Este orden es imperfecto y tienen sus déficit pero es la democracia. Hay una pulsión destructiva en el votante de Milei, hay un gran enojo. Milei lidera la frustración y Massa está liderando el espíritu de reconstrucción', manifestó.

La funcionaria aseguró que votar a Javier Milei sería apoyar 'un cambio que destruye y que atenta contra el pacto democrático'. Seguidamente ella se refirió al apoyo de Patricia Bullrich al líder de La Libertad Avanza asegurando que justamente quienes afirmaban que debían sacar la casta del poder, justamente se habrían sentado a negociar con 'la peor casta de todas'.

'Creo que los acuerdos de cúpula influyen bastante poco en la población, lo que pasa es que lo que produce tranquilidad o certeza por ejemplo cuando Massa ayuda a las familias con personas con discapacidad con un bono. Estas medidas ayudan más que los acuerdos de cúpula, nos dan mayor tranquilidad en este momento de muchísima dificultad y enredo económico. Se solucionó el tema de las naftas, apareció el bono para familias con personas con discapacidad, la exención de ganancias son medidas que nos van acompañando y nos hacen confiar en un profesional de la política como Massa', sentenció.