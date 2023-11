Colombo será el jefe de Asesores de Orrego

Luego de recibir el certificado por haber sido elegido como el futuro gobernador de San Juan, Marcelo Orrego habló con los medios locales y dijo que “necesitará de todos” para poder terminar de formar el gabinete y para trabajar durante los 4 años de mandato. En este contexto, adelantó que Rodolfo Colombo, será jefe de Asesores.

“Es un reconocimiento de la gente que me prestó la confianza. Tomo a eso sabiendo que tengo una enrome responsabilidad. A partir del 10 diciembre comenzará otra etapa, en un escenario que no será sencillo”, dijo y comentó que va a necesitar trabajar con muchos funcionarios sanjuaninos que no son de su mismo color político.

Así, luego de asegurar que aún falta menos de la mitad de nombres por definir para su Gabinete, agregó: “el jefe de Asesores será Rodolfo Colombo y no es de mi espacio político”.