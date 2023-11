Achem: 'Tengo la instrucción de trabajar en la planificación estratégica de las políticas ministeriales'

Emilio Achem, secretario general de la Gobernación en el gabinete de Marcelo Orrego, pasó este lunes por Banda Ancha y se refirió a la gestión que se viene. "Tengo la instrucción de Marcelo de trabajar en la planificación estratégica de las políticas ministeriales", dijo. Pero además se refirió al debate presidencial de este domingo y sostuvo que "creo que no aportó mucho".

"En lo personal un honor como siempre, en un año tan fuerte e intenso políticamente", dijo sobre su designación.

"Cuando Marcelo me pide que ocupe este lugar para mí es un honor, es un lugar de mucha cercanía con el Gobernador, es donde pasa toda la legalidad de las funciones de los distintos ministerios", dijo.

"Es un gran desafío y también continuar con el trabajo que venimos haciendo que es la coordinación de los equipos técnicos. Ahora esos equipos técnicos se transforman en equipo de gobierno. En ese sentido tengo las ganas y un poco también la instrucción de Marcelo de trabajar en la planificación estratégica de las políticas ministeriales para poder conseguir la mayor eficiencia dentro de lo que es el gasto público, que los recursos asignados a las políticas públicas tengan el mayor efecto positivo posible", explicó.

Pero también en otro párrafo de la entrevista se refirió al debate presidencial de este domingo y expresó que "lo vi más de lo mismo, no vi que dejara nada nuevo. Me parece que los dos continuaron con el guión que vienen teniendo desde el inicio de campaña, lo cual tiene lógica si llegaron con ese guión a ese lugar, no tiene mucho sentido cambiarlo".

"Vi a Milei más templado, quizás esperaba algo más exacerbado por su personalidad. Pero vi claramente esto del guión, ningún de los dos ahondó en los puntos débiles del otro", manifestó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.