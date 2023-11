Como cada lunes llevó adelante su nueva columna semanal por Banda Ancha el reconocido docente investigador de la UNSJ, Sergio Guzmán. En este caso se refirió a que con un giro de derecha, la reforma constitucional en Chile irá a plebiscito el 17 de diciembre.

"A veces el proceso democrático nos presenta algunas incongruencias hasta de un pasaje ditópico porque todas aquellas manifestaciones que arrancaron y que arrancaron literalmente los ojos de los manifestantes que salieron convencidos a expresar que ya era momento de un cambio profundo en Chile parecen haber quedado muy lejos en la historia con una pandemia de por medio, con una situación interna en Chile y en el contexto internacional también, sumamente cambiante, que va modificándose, que va mutando de manera muy acelerada", explicó.

"Esa percepción, todo esto y aquella idea de cambio que se expresó hace algunos largos meses, unos 3 años, parece que esta lejanía nos coloca ahora en una situación donde la sociedad chilena, de aquel estallido social, lo más saludable democráticamente que se obtuvo fue la activación de un proceso institucional para una reforma constitucional que es la que haces referencia", dijo Guzmán.

Siguiendo la línea explicativa el docente dijo que "una Constitución que se arrastra desde tiempos Pinochetistas y que ha sido, no reformada, matizada 63 veces desde el año 1980 en adelante. Lo que sucedió con esa constitución es enmienda, matices, correcciones, más de 60 veces fue intervenida esa Carta Magna".

El impacto de la nueva constitución chilena en las derechas latinoamericanas

Sobre este punto, Guzmán sostuvo que "las derechas tienen ese rasgo particular de rotular, la gente de bien le dicen, tiene problema con la otredad, siempre tiene problema con lo alter, con lo otro, lo otro es alienígena, extraño, siempre son ajenos. Si no estás de acuerdo con la línea de la derecha siempre sos corruputo, no sos de bien, honrado, no sos verdadero connacional".

"Lo acaba de decir la presidenta del Concejo Constituyente, llegó la hora, el día, esperado por los verdaderos chilenos. Hay una carga en la semiótica del discurso, en la forma que se expresa y demás, con una fuerte subjetividad de adentro y afuera. Si estás adentro es porque piensas honradamente", manifestó. "De hecho, repitió directamente al presidente Boric señalandoló que no creía que iba a llevar adelante ese plebiscito. Boric ha citado como vemos ahí para el 17 de diciembre próximo" (el plebiscito).