Montes: 'El presidente Álvarez ha actuado como un delegado del Ejecutivo Provincial'

El reconocido abogado Franco Montes es quien encabeza la lista opositora en las próximas elecciones que se realizarán el 23 de noviembre en San Juan donde se elegirá, entre otras candidaturas, al nuevo presidente del Foro de Abogados.

En ese marco, mantuvo una entrevista en Banda Ancha y manifestó que "el presidente (Marcelo) Álvarez ha actuado como un delegado del Ejecutivo Provincial" y que además "ha sido cómplice silencioso de un método que ha priorizado intereses partidarios".

"Particularmente yo siempre he sido un defensor de la alternancia y creo que es un plus, así que venimos con la intención de renovar; como bien decía al comienzo en este caso se renuevan todas las autoridades del Foro y es un avance en relación al sistema previsto anteriormente", manifestó.

Noticias Relacionadas Las listas completas para las elecciones del 23 de noviembre en el Foro de Abogados

"Tengo el inmenso honor de encabezar un grupo de excelentes profesionales, de diferentes fueros, especialidades y convencidos que podremos revitalizar la actividad profesional", explicó.

"En esto yo soy muy claro, nuestro principal objetivo es abrir las puertas a absolutamente todos los litigantes sin distinción partidaria, ideológica, que creo que es un poco una de las deficiencias del actual presidente, escuchar y a partir de la escucha de los colegas elaborar propuestas para llevar ante los organismos que sean competentes, propuestas serias y las condiciones de ejercicio laboral de la profesión", expresó.

"No podemos desconocer que el Presidente (del Foro) ha actuado como un delegado del Ejecutivo provincial y de tal manera ha priorizado los intereses del Gobierno por sobre los litigantes y eso impulsó a muchos colegas que no tienen ideología partidaria, o ideología partidaria diferente", dijo el letrado. Y agregó en esa línea que "nuestro compromiso es pura y exclusivamente con los profesionales. Yo vivo de mis honorarios, no tengo ataduras, así que vengo a trabajar dos años por mejorar las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía sin deber nada más que a los colegas".

(DT) – Advierto que ambas listas van con un punto compartido, seguramente con matices, y es la necesidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y conformación de ternas y designación de jueces. ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes?.

(FM)– "Me llama la atención que el actual Presidente (del Foro) proponga esto cuando ha sido un cómplice silencio de un continuo método de selección donde se priorizó, por sobre la calidad profesional, intereses partidarios. Nosotros creemos que debemos procurar un sistema donde tengan mérito y puntuación objetiva"

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.