Tras el ballotage Peluc dijo que habló con Orrego, que habrá reparticiones nacionales que deberán cerrar y que se concretará la dolarización

Horas después de que Argentina eligiera a su nuevo presidente, el representante de la Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, habló con Canal 13 y dio algunas definiciones sobre el país y la provincia. En este sentido, el diputado electo dijo que habló con Marcelo Orrego, que habrá reparticiones nacionales que deberán cerrar y que se concretará la dolarización.

Al iniciar la charla, Peluc resaltó que en ningún momento dudaron que Milei iba a ser elegido como el futuro presidente. Dijo que estaban convencidos que los datos de las encuestas no eran correctos y aseguró que sabían que iban a ganar cómodamente. Y, en este sentido, agregó que la alianza con Patrica Bullrich a nivel nacional, fue la clave para que tuvieran esa certeza. “En San Juan trabajamos con el sector de Raverta solamente, pero hubiera sido muy lindo que pudiéramos ampliar ese aspecto y no haber recibido palos en la rueda”, dijo, y comentó que a pesar de que responsabiliza a Orrego de muchos problemas que tuvieron y que denunciaron en la Justicia durante el domingo 19 de noviembre, tuvo una comunicación telefónica con el gobernador electo de San Juan.

“Cuando vi la llamada perdida se la devolví. Era para decirnos que nos felicitaba y que teníamos que trabajar juntos. Nosotros queremos trabajar fuertemente para San Juan”, dijo y resaltó, con la fuerza que lo caracteriza, que el trabajo en conjunto que podría aceptar realizar con Orrego tiene que ver con lo “institucional”. “Desde la política jama formaría un frente con ese sector. Nos agredió y falto el respeto a la familia”, dijo al respecto.

Para explicar las razones por las cuáles no haría una alianza política con el santaluceño agregó: “No puede embarrar la cancha en una elección como lo hizo y lo hago cargo a él– a Orrego-, como lo hago cargo de muchas cosas y nunca salió a decir que no era responsable de eso. Y no me vayas a decir que se pierde justo las notas mías. Alguien las tiene que escuchar, sino qué clase de gobernador es. Están hablando mal de él y no contesta”, agregó.

Al hablar del plano nacional, Peluc disparó en varias direcciones. Por un lado, dijo que respetará los cargos que disponga Milei y que en el sector Libertario nadie trabajó con el objetivo personal de llegar a ocupar un sillón en alguna repartición nacional. Es más, comentó que será necesario un “achicamiento”.

“Vialidad Nacional es una oficina de licitaciones. Ya no es la Vialidad Nacionalidad que necesitaba dos cuadras para mantener las maquinas, ahora tienen hasta un club porque no tienen como ocupar el espacio. Este Estado es el que hay que achicar, la gente no se va a quedar sin trabajo. A la argentina no la vamos mejorar creando cargos”, agregó y dijo que él no cree que se llegue a la privatización de Radio Nacional.

Luego de dar el ejemplo de Vialidad Nacional, dijo que hay muchas oficinas que deberán desaparecer, pues se las considera innecesarias. “Hay oficinas que son sedes partidarias, con covachas de militantes. Viene otro concepto”, dijo y ejemplificó que las personas que gestionan, de manera oficial los planes sociales para repartirlos, son algunos de los que sufrirán las consecuencias de la motosierra. “Hay que eliminar los administradores de planes que lo único que traen es más pobreza”, resaltó.

Entre otros temas, habló sobre la obra pública, la importancia de la obra privada y dijo que desde lo personal considera que Argentina no va a llegar a implementar nuevamente el sistema de AFJP. Sí, dijo que deberán trabajar fuertemente en mejorar la deuda que existe con los adultos mayores.

Finalmente, y en relación a uno de los temas que más preocupa a los sanjuaninos, Peluc dijo que harán todo lo posible para que la sociedad y los legisladores entiendan la importancia de la dolarización. “Esto no será ya, pero no queda otro camino. Tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es encontrar una moneda firme, para que el billete no pierda valor. Vamos en ese camino, pero no es inmediato”, dijo y comentó que como deben cumplir con las promesas de campaña, y una de ellas fue la dolarización, en un plazo aproximado de 2 años esta medida se debe aplicar.