Gómez: 'La mayoría de los jóvenes bloquistas votó por Milei'

Julián Gómez es el presidente de la Juventud Bloquista y este martes mantuvo una entrevista en Banda Ancha analizando el triunfo del libertario en el ballotage del domingo, luego de haber manifestado públicamente su apoyo al candidato por sobre Sergio Massa. Al respecto dijo que "la mayoría de los jóvenes bloquistas votó a Milei" y que "la gente nos decía: yo los voto si van solos".

Acerca de cómo fue que decidió exponer públicamente que no acompañaba a Sergio Massa, Gómez dijo que "nosotros junto a la mayoría de los jóvenes, muchos chicos de la juventud no se sentían identificados por la simple y lógica idea de conocer el contexto social que había, económico, no se sentía cómodo el joven con un proyecto que evidentemente al país no le estaba haciendo bien. Por este motivo el joven creyó que un candidato que se enfrentaba a Massa podía ser una mejor opción", manifestó Julián.

"La mayoría de la Juventud Bloquista votó a Milei. Hay un grupo que respetó la ideología de su departamento porque muchos, si hablo de la juventud provincial se alinean más a su departamento que a un órgano como es al juventud provincial", dijo.

"Nosotros hemos venido hablando muchísimas veces con los chicos, de forma personal y en forma partidaria. Todo el tiempo me pidieron exponer que ellos no se sentían cómodos", agregó.

"Yo siento y tengo la responsabilidad de responder por ellos. Una gran mayoría, delegados, dijeron y expusieron que ellos estaban en contra de la conducción de Massa. Ante lo hablado pensamos por qué no hacerlo público, que estábamos apoyando la idea de Javier Milei presidente", expresó.

Noticias Relacionadas Los bloquistas se sacaron chispas en la última reunión partidaria por el alineamiento nacional

Luego el joven bloquista dijo que "nosotros acompañamos en su momento a la lista de Uñac porque a nosotros se nos prometía algo. Cuando vimos que el bloquismo iba de manera individual, dijimos que bueno, y nos dieron esta imagen, que el bloquismo iba a ser independiente y eso, la suba de juventud que hubo en ese momento. Pero después la juventud se ha ido decepcionando, un grupo de jóvenes bloquistas que han visto el bloquismo en el mejor momento, muy ordenado,. El bloquismo, la gente nos pedía a gritos que fuera solo, no lo digo yo, antes que nada somos militantes"; dijo.

En la ley de Lemas, "si bien sumamos en cada departamento pocos votos, esos pocos votos ahí está la imagen de lo que pedía la gente de que fuéramos solos. 'Yo los voto si van solos', lo escuchamos un montón. Nosotros queríamos un candidato a gobernador bloquista. Pero bueno,a la juventud por ahí no tiene el oído o el peso", manifestó.



Mirá el video con la entrevista completa al principio de la nota.