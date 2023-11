El sindicato de Vialidad Nacional salió al cruce de Peluc por tildarlos de 'simple oficina de licitaciones'

Luego de que el diputado nacional electo José Peluc tuviera este martes en Banda Ancha duros términos para con Vialidad Nacional, donde llegó a tildar de "simple oficina de licitaciones" el espacio, en la jornada desde el Sindicato hicieron su descargo.

Carlos Ordoñez, secretario general del Sindicato de Viales y Juan Pablo Ariza, también integrante, dijeron que le pasaron una "información bastante tendenciosa" a Peluc y que Vialidad Nacional tiene poco más de 200 empleados en San Juan y solo el 8% es administrativo

"Entendemos que evidentemente el diputado electo ha tenido una muy mala información, una información muy errónea sobre las tareas que desarrolla la División Nacional de Vialidad. Nosotros en la actualidad tenemos bajo nuestra órbita 1.200 kilómetros para mantener de rutas nacionales que se hacen todas por administración", dijo Ordoñez.

Agregó que "en estos últimos años la apertura del Paso a Chile se ha hecho por administración, con trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad donde tenemos más de 100 entre equipos y movilidades para desarrollar esas tareas".

Siguiendo la misma línea manifestó que "no solo esas tareas, la señaléctica que se ve en las rutas se hace en Vialidad Nacional, el control de pesos y dimensiones, inspección de obras, la parte administrativa lleva un 8% del personal de la planta entonces entendemos que la información ha sido bastante errónea"

Ordoñez expresó también que "tenemos un laboratorio regional con lo más avanzado en tecnología que hay donde realizan los estudios de materiales para toda la región, entonces no es únicamente una oficina de licitaciones ni se ha subdividido en un club. El Club Vial, que me parece magnífico que esté el club vial, es una entidad aparte de Vialidad, tiene su terreno, tiene su personería", dijo. "El Club está funcionando hace más de 40 años con su personería , eso no le quita nada a Vialidad".

"Le han pasado una información bastante tendenciosa y entendemos que ha sido de ahí adentro", sostuvo. Ante la consulta de que piensan que es un trabajador de la misma repartición, Ordoñez dijo que "hay ambiciones para estar al frente de una entidad que aparentemente no funciona, pero juegan así algunos personajes, y queremos decirle a la población que no es esa la realidad".

Por su parte, Ariza explicó que "tenemos 212 personas" y que "hemos llegado en las mejores épocas de Vialidad a tener 600 empleados. Hoy tenemos 212, la mitad del personal se ocupa de todo lo que es la conversación de las rutas afectadas al 9 distrito San Juan, tenemos un 8% de personal administrativo, un 42% de personal obrero, un 25% personal técnico y 25% profesionales".

