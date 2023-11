Habrá apoyo oficial para la Vuelta a San Juan y se pondrá el acento en el deporte social

Guido Romero es el futuro ministro de Turismo, Cultura y Deporte y antes de asumir en su cargo contó cómo será el trabajo que harán en las diferentes áreas. Al hablar del deporte en particular, comentó que habrá apoyo oficial para la Vuelta a San Juan y resaltó que se pondrá acento en el deporte social, sin dejar de lado el deporte federado o de alto rendimiento. “Va a haber continuidad en algunos aspectos, pero claramente vamos a estar con una gestión muchísimo más austera, mucho más mesurada. La situación económica del país, lo amerita. Estamos en una situación muy complicada a nivel nacional y San Juan no es una isla”, dijo.

Luego de resaltar que su ministerio tiene una “dependencia muy importante de recursos públicos nacionales”, dijo que uno de los eventos que ellos consideran urgente para el inicio de la gestión es la Vuelta a San Juan. “Sin duda alguna, el ciclismo es una pasión. En ningún lugar del país se ha vivido el ciclismo como acá y el Gobernador –por Orrego- ya anunció que la Vuelta a San Juan no va a tener la categoría Internacional, sino que va a ser con equipos nacionales y provinciales”, explicó y resaltó que esta competencia no perderá la calidad.

Durante la entrevista, Romero dijo en numerosas oportunidades que el hecho de que no haya definido aún un presupuesto ministerial es un impedimento para organizar de antemano algunas políticas o eventos. Y, en este sentido, volvió a hablar de austeridad.Explicó que el área de Deporte está dividida en tres sectores: Deporte Social, Deporte Federado y Deporte de Alto Rendimiento. Y, en este sentido, dijo que ellos no pretenden descuidar ninguna de esas áreas, pero dijo que pondrán un acento especial en el área social.

“Ha habido una mejora muy importante en lo que es deporte federado, con infraestructura edilicia en los clubes, pero nos encontramos que, a lo mejor en departamentos cercanos fuera de la gran San Juan, tenemos una hermosa cancha y techo con luces, pero cuando los chicos van les falta elementos o profesores. Hay que darle una impronta importante al deporte social, porque el social va a ser el que nutra, el día de mañana, el de alto rendimiento”, agregó y dijo que el principal objetivo es sacar a los chicos de la calle. En este mismo sentido, explicó que buscarán seguir trabajando fuertemente en Juegos Evita e Intercolegiales.

Por otro lado, sobre los grandes eventos agregó: “Desgraciadamente, tengo que contestar que claramente hoy no tiene una prioridad. No puedo proyectar en grandes eventos a largo plazo porque la realidad es que no qué tenemos presupuesto, yo no sé con qué presupuesto voy a contar. Creo es que estamos en una situación del país que es muy complicada. Claramente no tenemos dólares para cumplir con las obligaciones nacionales, imagínate para un evento provincial, por más que nos encantaría. A quién no le gustaría que volviera la selección argentina con Messi. Claramente que nos gustaría y claramente sabemos que a la gente le va a gustar, pero también sabemos que la gente hoy tiene otra prioridad”.