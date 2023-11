Romero dijo que la semana que viene tendrán una importante reunión con el equipo de Chica

En la previa del acto de entrega de certificados a diputados nacionales y senadores electos en octubre de este año, el futuro ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, dialogó con Canal 13 sobre dos importantes eventos provinciales y cómo continúa la transición con las carteras del Estado que comandará a partir del 10 de diciembre.

"Seguimos trabajando, todos los días estamos trabajando en estos temas que los tenemos a la vuelta de la esquina así que con mucha austeridad, compromiso, la Vuelta de San Juan como ya he mencionado no tiene carácter internacional, va a tener un carácter nacional, provincial; como se hacía en otras épocas", dijo y agregó que "el contexto económico y financiero del país y la provincia no nos permiten tener esos estatus, pero vamos a entregar un producto de primera calidad para que los sanjuaninos sigan disfrutando del ciclismo".

Sobre la Fiesta Nacional del Sol explicó que "se está trabajando, pero estamos trabajando también en la grilla de artistas, pero las definiciones las va a dar el Gobernador oportunamente".

Acerca del traspaso de gestión de la actual Secretaría de Deporte, Romero manifestó que "ya hubo una primera reunión en la cual yo no participé, pero hemos quedado que la semana que viene nos vamos a juntar con los equipos para hacer una transición mucho más profunda de la que ya se viene haciendo".