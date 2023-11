Chanampa: 'No porque ganó Milei nos tenemos que ir todos detrás de Milei'

Andrés Chanampa, diputado por Chimbas, mantuvo una entrevista en Banda Ancha este lunes, analizando el resultado electoral que dejó a Javier Milei como presidente electo y además el futuro del departamento.

"No porque ganó Milei nos tenemos que ir todos detrás de Milei", dijo el bloquista. Pero además manifestó en su diálogo que "vamos a apoyar lo que Daniela (Rodríguez, electa intendenta) haga bien y vamos a ser los primeros en decirle que se está equivocando".

Luego de hacer un balance político dentro del bloquismo, habló de los resultados del ballotage ocurrido en noviembre que dejó a Javier Milei como electo presidente.

"El bloquismo no puede ir variando en cuanto a que ganó uno, nos vamos para acá, nos vamos para allá. La sociedad eligió un modelo de provincia, o mejor dicho la sociedad eligió quien va a ser oficialista y quién oposición, a nosotros nos puso del lado de la oposición, que no quiere decir que no acompañemos las medidas que lleve adelante el gobernado Orrego", dijo Chanampa.

Además el diputado expresó que "tenés que tener una conducta, tenés que tener una línea, no podemos ir hoy porque ganó Milei vamonós todos detrás de Milei. En San Juan nosotros hemos estado compartiendo un proyecto, más allá de que hasta el 10 de diciembre lo encabezaba el gobernador Uñac, pero nuestro presidente era el vicepresidente del Frente".

"Hay que ser coherente con lo que uno milita; hasta el 19 de noviembre hemos estado militando a favor de una idea, en contra de otro; ahora el 20 de noviembre ganó otra idea, ¿y nos tenemos que ir corriendo detrás de esa idea?", manifestó.

En referencia al Chimbas que viene, cuando Daniela Rodríguez asuma la intendencia en el departamento el 10 de diciembre, expresó que "vamos a ser de la misma manera, las cosas que estén bien el bloquismo las va a acompañar; en San Juan, en Chimbas; donde nos toque estar".

"No tuve contacto me pareció respetuoso que haya un tiempo, que ella se acomode, le hice un llamado al mes de que haya ganado, pero no tengo problema de juntarme con ella, tenemos muy buen equipo en el Comité en Chimbas, vamos a seguir militando", agregó. "Por lo pronto apoyaremos lo que esté bien que haga Daniela, es cierto que Chimbas de la mano de Sergio (Uñac) y de Fabián (Gramajo) ha cambiado bastante, yo creo que ella va a seguir en esa línea".