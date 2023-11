San Martín ganó el oro en el Premio Provincial a la Calidad: 'Tenemos un Estado eficiente'

Este martes pasó por Banda Ancha Cristian Andino, intendente de San Martín, luego de que su departamento ganara el oro en el Premio Provincial a la Calidad. Al respecto dijo que "tenemos un Estado eficiente".

Además se refirió a su futuro político donde expresó que "hay que buscar de todas las formas posibles la unidad". Y también Andino habló del país que viene con el gobierno del presidente electo Javier Milei, en relación a la obra pública: "Es muy fácil acomodar los números en una planilla de Excel, el tema es que detrás hay gente".

"Por tercer año hemos recibido el galardón de oro, la verdad que es una gran alegría, sobre todo palabras de agradecimiento para el equipo municipal que trabaja permanentemente con muchas ganas de cambiar, de innovar, y de ser eficientes para que esto sea posible", dijo.

Agregó que "hablar de calidad es hablar de un Estado eficiente, que planifica, un Estado que define objetivos" y que "si sos eficiente podés administrar bien los recursos de los vecinos y cumplir las expectativas que ellos tienen, tanto en servicios como en obras", dijo.

Luego de hablar de su futuro político, dijo que "a partir del 10 de diciembre me vas a ver haciendo mucha política, convencido de que en nuestro espacio hay que dar los debates necesarios y empezar a trabajar de cara al 2027", manifestó.

"Viene la parte interna, en marzo, mi idea es que hay que buscar de todas las formas posibles la unidad, y que tenga como objetivo eso, conducir los esfuerzos pensando en el 2027", expresó Andino. "No me gusta hablar en público de las situaciones que pueden haber pasado por el cual no nos fue bien en la provincia y la Nación, pero ciertas divisiones pueden haber ayudado a que no tengamos el buen resultado que hubiésemos esperado en la provincia", dijo.

"Yo veo un futuro complicado", analizó sobre el futuro del país con el electo presidente Javier Milei e hizo clara referencia a la obra pública: "dice 'no va a haber obra pública, no va a haber plata', bueno, es muy fácil acomodar los números en una planilla de Excel, pero detrás de cada número hay una persona, un ser humano y me parece que la mirada debe ser pensando cómo impacta cada una de las decisiones en la gente".