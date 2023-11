Aguinaldo y obra pública: la palabra del mayor referente de Milei en San Juan

En los últimos días diversas declaraciones de Javier Milei en algunas entrevistas, habían generado preocupación en algunos sectores de la población nacional. Entre ellos se destacaba el freno a la obra público y la posibilidad de que no se pague el aguinaldo. En ese contexto el mayor referente que tiene la Libertad Avanza en San Juan, se encargó de despejar todas dudas que habían hasta el momento.

José Peluc, diputado nacional electo, se expresó en Banda Ancha primeramente acerca de la preocupación que se generó entre los empresarios sanjuaninos del rubro de la construcción. En ese sentido dio a entender que no es que se quedarían sin trabajo, sino que tendrán que trabajar para buscar que su financiamiento no provenga únicamente del Estado.

'Tenemos que ir buscando otra forma de financiamiento, en la medida que la Argentina logre estar estabilizada y parando la inflación, todo se va a ir abriendo. En los 90' tuvimos más obra privada que pública y creo que viene esa onda si logramos frenar la inflación siendo creíbles. Están subiendo las acciones de las empresas argentinas en el mundo porque hay credibilidad, eso les va a permitir a los empresarios conseguir otros financiamientos para que no sean siempre públicos', expresó.

En ese mismo marco reconoció que hay obras que claramente no serían rentables, por lo que no generarían mucho interés entre las compañías por más que la comunidad las necesite. Sobre esto mencionó que justamente es en esos casos donde el Estado debe estar presente, pero cuando sea un trabajo que realmente sea atractivo a nivel económico, se puede acudir al sector privado.

Posteriormente, Peluc se refirió la suerte de polémica que se generó alrededor de la posibilidad de que no se pague la segunda mitad del aguinaldo, luego de una entrevista que Milei le concedió a Rodolfo Barili. Sobre este tópico aseguró que ellos están 'evaluando' si van a ser capaces de hacer efectivo este pago antes de fin de año.

'Los fondos nacionales están muy comprometidos, yo no voy a mentir. Estamos recibiendo un país 'desordenadito' y más en los últimos tiempos. Nadie quiere dejar de pagar aguinaldos pero tampoco vamos a subir la inflación para cumplirlo. El esfuerzo lo tenemos que hacer todos, las provincias tienen como pagarlo porque ellos no han dejado de recibir fondos. A nivel nacional veremos como lo hacemos. A nadie le gusta esta medida pero alguien la tiene que tomar para tratar de enderezar esta situación. Si después de tomar esta medida no se logra enderezar, ahí si se puede decir que fue una farsa', sentenció.