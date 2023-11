Luis Rueda, diputado electo bloquista, mantuvo una entrevista en Banda Ancha este martes. A lo largo de su diálogo sostuvo que "todos estos que critican quieren un cargo", además de manifestar que "vamos a tener una buena relación con Orrego, como corresponde".

Pero también el presidente del Bloquismo se refirió a César Aguilar, quien asumirá como coordinador de Gabinete en el Municipio de la Capital en la gestión de Susana Laciar, y Rueda otra vez va por la presidencia del bloquismo: "Me lo están pidiendo", expresó.

Bloquistas atraídos por Milei: "Todos estos que critican quieren un cargo"

Sobre esto, Rueda manifestó que "hay una cuestión de lugares, nadie se quiere quedar afuera. Entonces todos estos que critican por ahí lo que quieren es un lugar, un cargo. Muchos decían que el bloquismo estaba detrás de cargos, no, estamos detrás de un proyecto que ha sido exitoso en San Juan, que ha tenido muchos inconvenientes a nivel nacional".

Ante la consulta de por qué perdió Unión por la Patria, Rueda dijo que "yo creo que la situación económica ha influido mucho,

había un malestar. En el último año Sergio Massa ha tratado de llevarlo adelante o por lo menos controlar algunas cuestiones

cuando lo recibió, porque recibió un Ministerio de Economía muy complicado".



"Vamos a tener una buena relación con Orrego"

Sobre su actividad que comenzará en la Legislatura, expresó que "no vamos a ir a ponerle trabas al Gobernador Orrego, que ha

salido electo, vamos a tener una buena relación con él, como corresponde. No porque nosotros tengamos mayoría ahora vamos a

ir a trabarle cosas que sean importantes para San Juan".

"Eso es lo que por ahí tratan de generar algunos sectores y le generan alguna cuestión interna al sector de Orrego que creen

que no los vamos a dejar gobernar, no, los vamos a dejar gobernar", dijo Rueda.



"A Aguilar lo he invitado mil veces"

Luego de que este lunes César Aguilar expresara en Banda Ancha que le encantaría volver al bloquismo, Rueda dijo que "yo lo he invitado mil veces. Hace 2 años atrás queríamos llevar en el bloquismo lista propia, diputados nacionales, y le dije a César que por qué no era él el candidato a diputado nacional, me parecía que era un referente importante en el bloquismo y me dijo que no, que se sentía cómodo en Cambiemos".

"Le he abierto las puertas y no es que lo eché yo como presidente del partido, ellos hacen 20 años que no iban al partido", expresó.

Otra vez va por la presidencia del bloquismo: "Me lo están pidiendo"

"Yo no voy a insistir, me están pidiendo. Yo nunca voy a forzar nada. Dije que iba a llegar con los consensos necesarios para no dividir", dijo sobre su continuidad en la presidencia dentro del bloquismo el próximo año.

Agregó que "yo tengo ganas, creo que tengo posibilidades ahora desde la Cámara mostrar un bloquismo como una opción en San Juan pero no quiero forzar algo para que le partido se divida".