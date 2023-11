Un sanjuanino en el gabinete de Milei: 'Existe la posibilidad'

En el marco de la entrevista que el diputado nacional electo José Peluc mantuvo en Banda Ancha respondió a la consulta de qué pasaría en caso de que ganara el candidato presidencial libertario Javier Milei y lo convocaran para el Ejecutivo Nacional.

"Existe sí", dijo sobre esa posibilidad, "y existe de cumplir funciones en la Cámara también pero nosotros, al menos mi persona no está puesta por una cuestión de cargos. Siempre dije que donde se necesita estoy. Yo no pensaba ser diputado pero se necesito y estuve, por algo me eligieron".

"Yo soy de los que dejo que las cosas pase, propongo muchas veces alguien mejor que yo para estar en ese lugar

pero sí el equipo de Javier en su totalidad está en condición de ocupar diferentes lugares", explicó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones.