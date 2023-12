Leonardo: 'El partido decidió que asuma como diputada provincial'

En una jornada marcada por juramentos, la diputada provincial radical Alejandra Leonardo oficializó su lugar. Esto se dio luego las especulaciones sobre la potencial asunción al cargo en el Congreso Nacional. Finalmente, la decisión de no asumir en el Congreso fue tomada por la mesa directiva del Comité Provincial del radicalismo, dijo en un mano a mano con Banda Ancha.

Leonardo explicó que la determinación final recae en el partido y que optaron por dejarla en la banca provincial para respaldar la gestión de Marcelo Orrego como gobernador. Esta decisión, según la diputada, es un mandato para ella y señaló que es probable que cuenten con un bloque propio en la legislatura, algo que no tenían en los últimos cuatro años.

La legisladora destacó su compromiso con el proyecto de Orrego y su confianza en su capacidad para resolver los desafíos de San Juan. En cuanto a su función, subrayó que su principal rol será respaldar la gestión provincial y centrarse en temas fundamentales, como la ley de lemas, que considera una cuestión crucial para la provincia.

Entre las cuestiones que debatirán en la Legislatura, remarcó que es probable que incorporen la boleta única y eliminen la ley de Lemas. A su vez, vio con buenos ojos que los mandatos provinciales sean solo dos. "La perpetuación no le sirve a nadie no le sirve ni a los gobernantes ni al pueblo en sí mismo, es fundamental la alternancia", dijo Alejandra Leonardo.

En cuanto al discurso de Milei, mencionó "me preocupa por supuesto la situación de emergencia del país que plantea, no debemos aventurarnos hasta no ver en concreto las medidas que envía el congreso". Sobre el papel de la UCR en el gobierno nacional aludió que "Nosotros no somos parte del gobierno, Luis Petri, si. El radicalismo está unificado en el bloque de legisladores nacionales con una actitud cooperativista en relación al gobierno".

Para ella, no es bueno la perpetuidad en el gobierno, por lo que señaló que es lo que lleva a cabo Juan Carlos Abarca. "La gente ratificó el mandato de Abarca y sobre eso hay que respetarlo", manifestó.