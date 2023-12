Basualdo: 'Las medidas de Caputo son de sentido común, no había alternativa'

Las 10 medidas económicas que buscarán alcanzar un equilibrio fiscal que anunció Caputo el pasado martes, generaron miles de reacciones de diferentes personalidades. Una de las personas que opinó fue Roberto Basualdo, quien manifestó que se trata de determinaciones lógicas que eran realmente necesarias.

El referente de Producción y Trabajo habló con el móvil de Canal 13, instantes antes de presenciar la nueva asunción de Juan José Orrego como intendente de Santa Lucía por segunda vez consecutiva. En ese contexto aseguró que las decisiones que ha tomado el ministro de Economía de la Nación buscan que la crisis que atraviesa el país no sea tan nociva.

'Son medidas de sentido común, son medidas necesarias, no había otra posibilidad. Son medidas para que una bomba que ya está estallando, no estalle tanto. Buscan que el efecto del estallido de la bomba no sea tan dañino. Si seguíamos como veníamos íbamos a volar por el aire. Con el tipo de cambio como estaba uno iba a necesitar un producto y no lo iba a poder fabricar porque no iba a haber insumos, no existe un producto 100% nacional porque siempre hay que importar algo', expresó.

En ese mismo sentido, reconoció que estas medidas como la quita de subsidios o el freno de transferencias va a afectar a las provincias. Sin embargo, señaló que las distintas jurisdicciones van a tener que ir buscando la forma de enderezarse si es que tienen gobernadores responsables como Orrego.

'Todas las provincias nos vamos a tener que ir acomodando, como lo está haciendo el Dr. Marcelo Orrego. Él esta tomando medidas pensando en la provincia, él es muy responsable y los gobernadores que sean como él van a poder salir adelante más rápido que nos que sean irresponsables', sentenció.