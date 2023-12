Cornejo: 'Confío que en que el oficialismo y la oposición van a tener cordura'

El diputado Enzo Cornejo, perteneciente al Interbloque Cambia San Juan, anunció en Banda Ancha que se están preparando para retomar la sesión extraordinaria el jueves, la cual ha estado en curso desde el día de la asunción de Marcelo Orrego y Fabián Martín. En esta próxima sesión, se abordarán los últimos cuatro puntos pendientes, y se espera que la jornada sea extensa debido a las diversas perspectivas en el ámbito legislativo.

Además de los puntos en discusión, expresó que "se abordará la temática de los vocales que se dirigirán al Tribunal de Cuentas." Las coincidencias y disidencias se trabajarán en las próximas reuniones, y se espera la "cordura de todo el cuerpo legislativo para interpretar la Constitución". La Comisión Permanente y la Comisión del Pre analizarán detalladamente cada punto en una reunión, buscando una mirada objetiva.

Cornejo expresó la importancia del "diálogo en esta legislatura", destacando que es una oportunidad para tener una mirada objetiva, a pesar de las diferencias entre los bloques. Por primera vez, "se espera un enfoque más plural y dialogante en la legislatura", aludió, permitiendo que diferentes voces y opiniones influyan en la toma de decisiones.

En cuanto a la presidencia del PRO, Cornejo aclaró que "Patricia Bullrich no renunció al cargo", pero informó que lanzarán el calendario electoral para la presidencia del PRO a nivel nacional en febrero. Explicó que la decisión de Bullrich de formar parte del gobierno de Milei "no implica que el PRO esté cogobernando con la Libertad Avanza, sino que ciertas figuras del espacio participarán en el gobierno nacional".

Cornejo subrayó la importancia de tener gestos patrióticos en estos tiempos difíciles para la provincia de San Juan y la Argentina, instando a "respaldar al gobernador y al presidente para tomar las medidas necesarias".

"Quiero transmitir un mensaje de realismo, no de desesperanza. Estamos en una crisis social y económica complicada, con índices de inseguridad altísimos", señaló Cornejo. Afirmó que Bullrich no renunciará al PRO, pero tomará distancia, y adelantó que buscan presentar una única lista para liderar el espacio político. Respecto a los protocolos ante piquetes, Cornejo destacó que, a nivel país, se analiza la situación con distintas perspectivas provinciales. En San Juan, no se adhieren a la decisión nacional, ya que la provincia no enfrenta situaciones de conflicto como en otras provincias.

Cornejo respaldó la decisión de Bullrich de no adherirse al protocolo para marchas del día de hoy, afirmando que confía en que el diálogo permitirá alcanzar acuerdos. Enfatizó que provincias como Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires enfrentan un alto grado de conflictividad. En cuanto a las medidas del presidente, Cornejo expresó 2desacuerdo con algunas, como la paralización de la obra pública". Sin embargo, destacó la importancia de "acompañar al presidente en el inicio de su gestión", marcando las diferencias desde San Juan.

El diputado insistió en la necesidad de "levantar la voz en defensa de los intereses de la provincia" y destacó que la transición fue larga, pero con poca información. Subrayó que es fundamental "analizar con claridad y objetividad la situación de la provincia para luego definir el camino a seguir".

Finalmente, Enzo Cornejo elogió a Mauricio Macri como referente del espacio político, reconociéndolo como "una fuente de consulta". Afirmó que sigue siendo un gran presidente y resaltó su visión diferente hacia la Argentina en comparación con otros dirigentes.