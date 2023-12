Luluaga: 'Hay muchas cosas para conocer y poner en valor en Capital'

La recientemente designada secretaria de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Capital, Adriana Luluaga, enfrenta un desafío significativo al pasar del ámbito privado al público. En una entrevista en Banda Ancha, Luluaga expresó su sorpresa ante la complejidad de la gestión pública y la carga que implica.

"Siempre he desarrollado mi carrera en el ámbito privado, y todo lo relacionado con la gestión pública es muy complejo. Cuando dije que sí a Susana, a quien conozco, le dije que la acompañaba. No dimensioné lo que significaba. Es un mundo, desde la gestión del expediente hasta todo lo que se pueden imaginar. Estoy acelerada, me cuesta dormir, estoy preocupada, y supongo que pronto bajará la espuma para poder dar con la expectativa, porque hay mucha expectativa en la nueva gestión por parte de la gente. Viene un cambio, y eso es una mochila muy grande", admitió Luluaga.

La nueva secretaria se encuentra a cargo de áreas fundamentales para la identidad y el desarrollo de la ciudad, y en este sentido, expresó su interés en construir una identidad que fomente el sentido de pertenencia. Luluaga abordó temas como la contenerización en el microcentro, la identificación de feriantes y artesanos locales, y la necesidad de promover la historia y el turismo en la Ciudad de San Juan.

"Hay muchas cosas para conocer y poner en valor. Esta es una ciudad que no cuenta su historia", destacó. También señaló la importancia de trabajar con la comunidad para fomentar la limpieza y el cuidado de la ciudad, buscando la colaboración de los ciudadanos.

Por último, Luluaga subrayó que esta nueva etapa no solo es un desafío para la gestión municipal sino también una oportunidad para que los ciudadanos se involucren y trabajen juntos en la construcción de una identidad sólida para la ciudad. A ello sumó que "El país somos nosotros, estamos todos bajoneados". Además dijo "mi entorno siente una gran inquietud pero también tiene esperanza porque cada vez que hay un cambio nos cuesta horrores. Esta la doble sensación de miedo y el del quizás puede funcionar. Estamos en disyuntiva".