Fuerte crítica de Ibarra: 'A Milei lo veo mal, sus medidas llevan a un país con dificultades agudas'

Las cientos de medidas que anunció Javier Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia sigue dando que hablar en todo el país. En ese marco un ex intendente de Rawson y reciente ex presidente de OSSE, opinó que estas determinaciones llevarían inevitablemente a un país con 'dificultades agudas'.

Mauricio Ibarra, dirigente del Partido Justicialista, dio en Banda Ancha su impresión de estas primeras semanas de gestión del nuevo mandatario y el paquete de medidas que presentó. En ese sentido aseguró que no basta para conducir los destinos de un país leer manuales sobre economía como hace ver el líder de La Libertad Avanza.

'Lo veo muy mal, el pronóstico de las medidas de Milei no llevan a otro lugar que no sea una Argentina con dificultades agudas. Gobernar no es solamente leer un manual de Capeluz económico para después aplicarlo. Argentina tiene una diversidad de situaciones, de vivencias, de historia. El político no es alguien que agarra una cita de un economista y la traslada a las políticas económicas de un país, sería tremendamente fácil, si fuera así no existirían países con dificultades económicas. Milei es una persona que nunca administró nada aparentemente y ahora en el mundo de la política está haciendo un profundo daño', expresó.

La presentación del DNU fue para Ibarra una 'situación irracional que va en contra de las leyes'. Sumado a esto, aseguró que los aliados que tiene ahora el 'León', se dedicaron a criticar por años cuando Cristina Fernández presentaba un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.

'Los DNU deben tener características excepcionales, son restrictivos y se utilizan cuando no funciona el Congreso por cuestiones que son urgentes. Sectores como la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, estuvieron durante la década del kirchnerismo todos los días pataleando en el Congreso de la Nación en contra de los DNU de Cristina. Cuestionaron y criticaron los DNU, no se en que los han transformado diría el mismo Macri. Bullrich es la que decía que decretos no pero democracia si o algo similar', sentenció.