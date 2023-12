La luna de 'Mielei' se acorta

Cara y contracara. Medidas de shock y shock de consecuencias. Si la desregulación de la economía favorece al trabajador, debería verse en un plazo razonable. También el daño, llegado el caso. A pesar de las protestas de sectores que jamás votarían por el modelo libertario, la luna de miel sigue. Pero gotea con una velocidad equivalente al apuro del presidente.

'La luna de miel no va a durar un año', reflexionó este martes el diputado nacional José Peluc, el libertario sanjuanino más cercano a Javier Milei. El dirigente de cuna peronista, forjado políticamente por José Ubaldo Montaño, ha visto pasar los gobiernos durante las últimas tres décadas. Por lo tanto, su diagnóstico está teñido de realismo, más que de voluntarismo.

Peluc no habita esa realidad virtual fabricada para las redes sociales, en las que el debate se banaliza con estampitas diseñadas por inteligencia artificial. En absoluto. Peluc es un militante territorial, ajeno a las selfies retocadas para disimular las imperfecciones estéticas. Esa ficción seguramente pudo contribuir al resultado electoral. Gobernar es otra cosa.

En política se entiende por 'luna de miel' ese plazo de enamoramiento entre el votante y el presidente. Luego de un lapso más o menos estandarizado en el primer año de gestión, el afecto puede agrietarse. Dependerá fundamentalmente del trato recibido.

Este martes en Banda Ancha, Peluc vaticinó que el paréntesis acaramelado puede acortarse en el caso de Milei, producto de las decisiones ingratas. 'Alguien tiene que pagar la fiesta', dijo el diputado nacional. ¿Qué fiesta? ¿La fiesta de quién?

La fiesta de los subsidios y de la obra pública sobrevaluada, según Peluc. 'No me queda más que pedirles disculpas por las medidas que se toman', sostuvo el diputado nacional. En particular, se dirigió a los trabajadores que no están involucrados con el Estado.

Para la doctrina libertaria, no hay otra alternativa. Primero hay que saber sufrir, como dice el tango.

Pese a todo, el ajuste sigue teniendo alto índice de aprobación. Incluso mide mejor que el propio presidente Milei, de acuerdo a la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El fundador de La Libertad Avanza hizo campaña con una motosierra. Esa imagen ganó por aplastante diferencia el 19 de noviembre.

El recorte fue la bandera de Milei y su política de shock está atada a ese contrato con el votante que eligió el modelo de achicamiento. Si bien tiene un alto nivel de aprobación, hay un 44 por ciento que lo rechazó desde el inicio. Y ese número puede subir eventualmente.

Cada medida anunciada pone a prueba el respaldo popular hacia la Casa Rosada. Por ahora le alcanza al libertario con responsabilizar a la herencia. Todos los males presentes y futuros son culpa de la 'casta'. Pero esa referencia también se terminará algún día. Simplemente dejará de ser una justificación válida frente al electorado.

Nótese que el concepto de cuenta regresiva surge una y otra vez. Está directamente asociado a la luna de miel de Milei. Las políticas de shock solo son factibles en el arranque de gestión, en el pico de su popularidad. La palabra clave es 'apuro'. La rapidez para gobernar corre a la par de la urgencia que tiene la enorme mayoría de la población.

El monumental DNU lanzado el 20 de diciembre -fecha simbólica para los argentinos- se inscribió en esta lógica del 'ahora o nunca'. Para Peluc, el decreto fue 'una forma de acelerar los tiempos porque, si no, se te van los cuatro años discutiendo en el Congreso'. Vade retro Poder Legislativo. Fue, cuanto menos, polémico.

'Todo lo que está firmando Javier fue un compromiso de campaña', dijo Peluc. Habría que revisar punto por punto y seguramente aparecerán sorpresas que nadie esperaba. Pero en términos generales sí, el decretazo fue en línea con la doctrina de la demonización de lo público y la veneración de lo privado. Empezó, por cierto, beneficiando a los grandes capitales.

Tan seguro está Milei de que cuenta con respaldo popular que el lunes en un amigable coloquio con Luis Majul anunció que está dispuesto a realizar una consulta popular si el Congreso derriba el DNU. La validez jurídica de esa maniobra está muy cuestionada por los constitucionalistas. Sin embargo, la política es el arte de lo posible.

La presión de la opinión pública siempre importó y siempre importará. Por eso la oposición está más o menos condicionada en función del lugar que ocupa. Quien se encuentra desatado de compromisos puede ser más agresivo en sus declaraciones. Es el caso de Mauricio Ibarra. Este martes en Banda Ancha el dirigente peronista criticó duramente las políticas de Milei. Lo acusó de haber agravado la situación económica de los trabajadores.

Más medida fue la semana pasada la intendenta de Caucete, Romina Rosas. La reelecta jefa comunal fue crítica respecto del DNU pero se abstuvo de ir más allá. ¿Por qué? Porque sus vecinos, los mismos que la votaron el 14 de mayo, eligieron a Milei masivamente el 19 de noviembre. A ella le toca gestionar un municipio que optó por la motosierra.

Este es el estado actual de las cosas. A tan solo 17 días de la asunción, el poder del presidente sigue robusto. No podría ser de otra manera. Sin embargo, esta luna de 'Mielei' se acorta.



JAQUE MATE