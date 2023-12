Rodolfo Colombo, Jefe de Asesores del gobierno de Marcelo Orrego, brindó una entrevista en Banda Ancha este miércoles. Entre sus varias definiciones se refirió a la obra pública y dijo que "creo que lo que hoy está en ejecución va a continuar".

Además hizo un pedido oficial a los sindicatos: "tendremos que acomodarnos o la sociedad les va a pasar factura" y sobre la relación Orrego-Uñac expresó que "siento que el diálogo va a estar".

Primero habló sobre su designación en el gobierno de Orrego que comenzará el 10 de diciembre y dijo que se encuentra "lleno de alegría y expectativa también, dialogamos todos los días con Marcelo. Cuando hablamos de entrar a la cancha habían algunas muy lógicas, y él me planteó la necesidad de que hubiera alguien que pudiera jugar en todos los ámbitos como si estuviera él con su mandato y espalda contra espalda; todos vamos a jugar igual con él, obviamente es el gobernador y yo le dije 'donde te parezca, feliz de estar, y si uno es útil, ahí acompañar'".

Obra pública: 'Creo que lo que hoy está en ejecución va a continuar'

Sobre este tema, Colombo manifestó que "yo creo que lo que hoy está en ejecución va a continuar, por una misma estabilidad de la administración pública, y eso va a estar. Cómo sigue después, va a ser de acuerdo a los tiempos

Milei va a intentar lo que planteaba de acuerdo a un equilibrio de cada provincia, pensando en un futuro para adelante. Pero en el hoy, yo me animaría a decirte de mínima en el primer año, va a haber continuidad y la coparticipación a las provincias va a llegar de forma normal como hasta ahora se está dando, de acuerdo a la ley que hoy hay", agregó.

Pedido oficial a los sindicatos: "tendremos que acomodarnos o la sociedad les va a pasar factura"

Ante la consulta de cómo vas a acordar con los sindicatos cuando en febrero te vengan a pedir cláusula gatillo o recuperación de los meses para atrás, Colombo expresó que "todos tenemos que tener la madurez para estar a la altura de las circunstancias. Si vos estás en tu casa y les decís a tus hijos que no hay plata, tus hijos se van a acomodar a la realidad, ahora si ven que hacés derroche, y decís que no hay plata y hacés otra cosa, no te van a escuchar".

"Esto es lo mismo, tenemos que intentar que sea el menor esfuerzo posible del ciudadano de a pie, del ciudadano que la viene sufriendo", dijo también.

Agregó que "aquellos sectores que tenemos la posibilidad de hacer algún mayor esfuerzo, tenemos que acomodarnos a esa realidad, obviamente siendo coherente y consciente de que hay una realidad de los gremios con sus afiliados, que tienen que defender; pero hay una realidad de país que ha cambiado".

"Por más que ellos (sindicatos) sean hoy parte del gobierno que se está yendo, tendremos que acomodarnos o es la sociedad la que les va a pasar factura a ellos primero y después a nosotros. No hay margen para no tener la madurez de estar a la altura de las circunstancias", manifestó.

Relación Orrego-Uñac: "siento que el diálogo va a estar"

Luego de que Marcelo Orrego se quedara sin representación en el Senado, por lo que va a tener que vincularse con el libertario Bruno Olivera, con Sergio Uñac y con Celeste Giménez, ante la consulta de cómo se imaginará esa relación, Colombo dijo que "viene una era diferente de hacer política; no quiero pecar de ingenuo, siento con todo el corazón y el oído puesto en la sociedad, que la gente espera esa madurez. Siento que ese diálogo va a estar; esa realidad de defender San Juan, no de la boca para afuera".

