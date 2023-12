Lucero: 'Logramos un crecimiento del 25% de todo el riego presurizado de la historia'

El ministro saliente de la cartera de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero, charló en Banda Ancha sobre como fue su gestión en los dos años que estuvo frente al ministerio. Del mismo modo resaltó lo que deja y sus proyecciones a futuro.

"Fueron dos años de gestión, pero ocho años en la función pública en distintos lugares, acompañando un proyecto en el cual nos sumamos porque estamos convencidos", expresó Lucero, quien dio el paso de la función privada a la pública por su convicción en la importancia del proyecto para el desarrollo de San Juan. Durante su gestión, Lucero señaló que lograron trazar una hoja de ruta y concretar acciones que dejaron una estructura sólida para el futuro de la provincia. A pesar de los desafíos y situaciones complicadas, destacó la importancia del enlace establecido entre lo público y privado por el Gobernador Uñac.

"Estoy convencido de que el Gobernador Uñac estableció un enlace entre lo público y privado que no se ve en todo el país. Me ha tocado ir a otras provincias, y lo dicen otros empresarios que han tenido posibilidad de charlar y poner en esto porque es un estado generador de condiciones en el sector privado para quienes apuestan diariamente en la coyuntura que no es fácil", destacó Lucero.

Al ser consultado sobre lo que hereda a la próxima gestión, Lucero mencionó la importancia de cuidar la concreción y atravesar coyunturas. Reconoció la existencia de situaciones complicadas durante su gestión pero destacó el papel activo que tienen los sanjuaninos y el enlace entre lo público y privado como un gran activo de la provincia.

"Es un gran activo que tienen los sanjuaninos, y probablemente un derecho adquirido por parte de la sociedad", concluyó Ariel Lucero, dejando un legado de compromiso y logros para la próxima administración.

Al inicio de la gestión y durante los dos años, el ministro resaltó el crecimiento del riego presurizado en la provincia, pasando de 31,000 a 40,000 hectáreas, lo que representa un aumento del 25% en dos años. Haciendo hincapié en la eficiencia del recurso hídrico, Lucero instó a continuar en esa línea para administrar y gestionar el agua de manera efectiva.

En materia de planificación, relaciones con empresas y gestión de agua, Lucero destacó el enfoque de su gestión. Se destinaron casi 34 millones de pesos al sector productivo, abriendo oportunidades para taxistas, remiseros y profesionales de diversos rubros. El 85% de las personas que tomaron crédito en estos 24 meses fueron primerizas en el sistema financiero, logrando acceso al crédito gracias al trabajo con el fondo garantía de la provincia y la unificación de los monetizados.

