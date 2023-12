Capello contra Astudillo: 'Fue muy pobre, no hizo nada'

Durante la tarde del pasado jueves 7 de diciembre, se conoció que Juan Pablo Perea será el ministro de Minería de Marcelo Orrego. En ese sentido, un especialista en la materia analizó la gestión del funcionario saliente, Carlos Astudillo. El experto realizó una durísima crítica asegurando que el hombre que dejará el cargo el próximo domingo 'tuvo una pobre gestión donde no hizo nada'.

Mario Capello, dirigente radical, dio su opinó acerca del trabajo que realizó Astudillo en el sector durante los últimos 4 años que estuvo al frente de esta cartera en la provincia. En ese sentido, remarcó que el ministro habría preferido hacer silencio acerca de algunas problemáticas que registraba el sector, en lugar de quejarse con sus superiores.

'Astudillo hubiese sido bueno que no fuera diciendo que ya estaba en construcción la mina Josemaría, porque es una falsedad absoluta. Le tendría que haber reclamado al gobernador y al presidente Fernández por distintos temas. Estuvo 4 años y no lo hizo. Lo de Astudillo fue muy pobre, no hizo nada, prefirió quedarse en silencio frente a problemáticas que veía todo el mundo. Ha estado usando un 35% de fondos para hacer política, cuando eso tenía que ir a los controles mineros', expresó.

Dando ejemplos sobre las problemáticas que no se habrían trabajado entre 2019 y 2023, Capello mencionó la macroeconomía y la competitividad. Por otro lado, el entrevistado confirmó que él no va a formar parte de la nueva gestión, pero a pesar de ello se animó a darle un consejo al futuro ministro de Minería que tendrá el Gobierno de San Juan.

'No lo conozco a Perea, pero le deseo lo mejor en el equipo que vaya a armar y que esté a la altura tanto de los desafíos como de las responsabilidades que tiene para con San Juan. Le diría que hay profesionales altamente capacitados pero hay que buscar los perfiles. Hay que armar un equipo con personal realmente capacitado que entienda de minería, que haya estado en el campo, que haya trabajado en operaciones, que haya estado explorando el territorio y que tenga visión no sólo académica sino de destrabar las cosas que hacen falta para poder atraer inversiones. La recomendación es que arme un muy buen equipo', sentenció.