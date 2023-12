La postura de Gioja frente a Milei: sin 'tirar piedras', pero atento a derechos vulnerados

El ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el domingo dejará su cargo como diputado nacional sin tener otra función pública inmediata a la que migrar. Desde esa postura opinó acerca de la gestión que vendrá a nivel nacional, encabezada por Javier Milei. En ese sentido aseguró que tanto él como sus colegas no le van a 'tirar piedras', pero que estarán atentos a aquellas personas que sientan sus derechos vulnerados.

El histórico dirigente del Partido Justicialista, dio esta opinión durante una entrevista en Banda Ancha. Allí reconoció que no vieron venir a tiempo el fenómeno de La Libertad Avanza, mencionando que 'tenía un elefante al lado y no se dieron cuenta'. Acerca de del futuro mandato del economista mencionó que no pondrá palos en la rueda pero que prestará atención al efecto cause en la sociedad las diversas medidas.

'No nos vamos a quejar, hay que aceptar el resultado, el soberano mandó, el soberano dio un mandato y nosotros no vamos a tirar piedras. Vamos a ver como anda, pero nosotros tenemos la obligación de ponernos del lado de quienes se sientan afectados en sus derechos, con el accionar de un programa que tenga que ver con ajustar a los que menos tienen para beneficiar a los que más tienen. Si voy a congelar el salario de los jubilados, para no cobrar un impuesto x a los que tienen, así no es', expresó.

Por último y en ese mismo sentido, José Luis Gioja mencionó que entiende que sea necesario realizar un ajuste para normalizar la situación económica del país. Sin embargo, aclaró que el mismo debe ser equitativo y las autoridades no deben afectar únicamente a los más pobres, sino que esta práctica debe repartirse entre todos los sectores de la sociedad argentina.