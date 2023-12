La promesa de Picón: 'Vamos a trabajar como oposición, no cogobernando'

El pasado jueves 7 de diciembre finalmente fue el día en el que prestaron juramente los nuevos legisladores nacionales. Entre ellos se encontraba la representante sanjuanina que tiene JxC, la cual aseguró que va a trabajar como opositora junto a los colegas de su espacio y no 'cogobernando' como se dijo en algunas ocasiones.

Nancy Picón, diputada nacional de Juntos por el Cambio, contó en Banda Ancha que se sintió sumamente emocionada de verse jurando desde el interior del Congreso. Sin embargo, más allá de ese sentimiento, aseguró que fue el punto de partida de un momento de gran responsabilidad que atravesará.

'Comienza una etapa de responsabilidad en un país que nos necesita a todos más unidos que nunca, trabajando. Esa va ser la forma de trabajar nuestra, como oposición, no cogobernando. Vamos a ser una oposición como fuimos siempre en San Juan, responsables y dando gobernabilidad, acompañando a este gobierno con las medidas que sean necesarias si son beneficiosas para los sanjuaninos', expresó.

Seguidamente, Picón se refirió a la tan sonada 'ley ómnibus' que Javier Milei busca que se apruebe en una sesión extraordinaria que se daría el mismo lunes 11 de diciembre. Acerca de esto mencionó que antes de tomar una decisión quiere conocer a detalle estas medidas, revelando que sólo tienen conocimiento de esto gracias a los medios ya que desde La Libertad Avanza no se han comunicado todavía.

'No hemos tomado conocimiento, no hemos recibido nada aún. Entiendo que pasará el domingo cuando asuma el presidente, quizás tome estado parlamentario en ese momento para ya empezar a trabajar o ya será entre lunes y martes. No tenemos idea de qué se trata más allá de lo que escuchamos en los medios de comunicación. Vamos a acompañar en la medida que sea beneficioso para San Juan y para el país, que no nos perjudique. Vamos a estar estudiar cada medida, no vamos a acompañar por acompañar', sentenció.