Uriel Morales: 'La renuncia de Laura Adamoli cayó mal'

La derrota de la alianza del Frente Unidos por la Patria en San Juan, la caída en las elecciones presidenciales han sumido al Partido Bloquista en una profunda crisis interna, convirtiéndolo prácticamente en una "caldera" de tensiones. Diversos temas de discusión se han desatado, y las diferencias internas, que venían en aumento, han estallado con fuerza. El primer enfrentamiento se manifestó a través de un polémico posteo realizado por el expresidente de la Juventud Bloquista, quien expresó su afinidad a votar Milei. Esta acción resultó en una sanción, generando un primer quiebre en las filas del partido. Posteriormente, la vicepresidenta del partido presentó su renuncia, argumentando que no había sido escuchada y apuntando directamente hacia Luis Rueda.

Este episodio marcó un punto de quiebre significativo en la unidad del partido, justo en un momento en que se prepara para las elecciones internas de marzo y abril del próximo año. En este contexto, Uriel Morales ha asumido la presidencia de la Juventud Bloquista por nominación de sus compañeros de partido. Él charló con Banda Ancha para dar un panorama de la situación de su partido.

El joven de 28 años, mencionó que Julián Gómez no fue expulsado, sino de una sanción. "Es un tema bastante amplio tuvimos que tomar decisión" dijo. Luego mencionó "nos molestó es que no nos convocó a todos los delegados para ver qué opinábamos cada uno sino que lo hizo de manera espontánea y fue como una decisión personal de él". A ello sumó "lo vimos inadecuado, no somos una juventud autónoma porque respondemos a la conducción del partido así está escrito en la carta orgánica".

Sobre Gómez mencionó que no le pareció que actuara de manera adecuada porque fue candidato en Capital y fue una falta de ética desentenderse tras una derrota. "Yo soy delegado de la juventud de Chimbas, lo acompañe a él como vicepresidente, pero en esta nueva formación de actividades he quedado en la presidencia", informó.

Otra persona que se fue, es Laura Adamoli, quien era la vicepresidenta del Bloquismo. Por lo que Morales dijo: "nos cayó la renuncia de Laura. Es algo que habíamos manifestado que podíamos esperar los jóvenes de estas conductas como la de ella". "Yo creo que debería dar el ejemplo", refiriéndose a Laura.

Además el joven compartió sus expectativas sobre el nuevo gobierno y expresó su deseo de que se realice una gestión basada en la coherencia y en la inclusión de nuevos actores políticos. "Espero que, en un principio, se hagan las cosas como corresponde. El presidente electo mencionó que buscaba un gobierno diferente, donde no estuvieran los mismos de siempre. Sin embargo, al ver a figuras como Patricia Bullrich, que formó parte de la gestión de Macri, en roles ministeriales, surgen ciertas dudas sobre la autenticidad de este cambio", comentó el joven durante la entrevista.