En el marco de la entrevista que el Defensor del Pueblo y dirigente del PJ de Rawson, Pablo García Nieto, brindó a Banda Ancha este miércoles, también se refirió al ámbito político. No descartó ser candidato a intendente en Rawson y habló sobre la interna peronista: "Tenemos dos tanques que son Sergio y José Luis".

Candidatura en Rawson: "Las ganas están"

"Todavía hay candidaturas a definirse pero está claro la conducción del Gobernador Sergio Uñac a través de un claro mensaje a los ciudadanos, y a los rawsinos también, que hay previsibilidad, que hay futuro, que hay un equipo, mejorar lo que hay que mejorar", dijo.

"También está un proyecto que encabeza José Luis Gioja, trabajado y llevado adelante también con fuerte influencia en Rawson. Nosotros nacimos de la Junta de Rawson, falta ordenar hasta el 25 de marzo algo más que se ordena en base a lo que tenemos en común. Tiene que ver con un proyecto, idea, y en el espacio de Rawson Nuevo nos lo planteamos a partir del 2019 que había un sueño que se prorrogó", agregó.

"Hoy está la posibilidad de llevar adelante un proyecto, el equipo, el hecho de consensuar con aquellos que nos une esa mirada de Rawson, qué queremos y necesitamos los que vivimos en Rawson. En ese marco de ideas, de trabajo, a partir de allí poder conformar las últimas candidaturas dentro del proyecto que conduce Sergio", dijo también García Nieto.

Acerca de una posible candidatura a intendente de Rawson, el Defensor del Pueblo expresó que "siempre las ganas están. Esto no es una decisión personal, es una cuestión que tiene que ver con todos los que conformamos el espacio, la junta, otras organizaciones, que tenemos esta mirada de lo que es Rawson. Nunca va a ser un capricho ser candidato a intendente, no me lo perdonaría".

Interna peronista: "Tenemos dos tanques que son Sergio y José Luis"

Sobre este punto, García Nieto dijo que "son dos proyectos claros, son dos conducciones clarísimas, se conforman equipos que son radiografías que los sanjuaninos van a poder palpar porque las conocen, saben. Y en eso, va a ser una campaña muy linda, de propuestas".

"Nosotros los sanjuaninos necesitamos de la oposición propuestas, que discutamos cómo podemos ser mejores. Esto lo reclamamos en la oposición. Hoy día los sanjuaninos van a tener dos topadoras, aviones, a Sergio y a José Luis, que tienen para mostrar". manifestó.

Mirá ese fragmento de la entrevista al principio de la nota.