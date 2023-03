Cuatro frentes y todo está por pasar

Llegó la primera posta del calendario electoral casi sin novedades de relevancia. El peronismo logró domar temporalmente sus tensiones internas para confluir en un solo frente. Mientras tanto, la oposición llegará dividida en dos, a pesar del último y solitario intento de Nancy Avelín que sacudió el tablero el fin de semana largo.

Este jueves 23 de febrero se anotarán cuatro alianzas en el Tribunal Electoral: el Frente San Juan por Todos de Sergio Uñac y José Luis Gioja; el Frente Unidos por San Juan de Marcelo Orrego y otros; el Frente Desarrollo y Libertad de los seguidores de Javier Milei; y el Frente de Izquierda.

Como ya se dijo y escribió en esta columna el pasado lunes, la unidad del peronismo significó la primera conquista de Uñac, aunque sin caer en la ingenuidad de que la interna quedó en el pasado. Todo lo contrario. Todavía está por verse la magnitud del enfrentamiento entre las dos 'topadoras', según definió el Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, este miércoles en Banda Ancha.

Por 'topadoras', lógicamente, se refirió a Uñac y a Gioja. Cada uno encabeza un sector distinto. Van a medirse mutuamente, con la expectativa de superar al otro y quedarse con sus votos. Cosas de la Ley de Lemas, que termina acumulando los puntos de los rivales siempre y cuando compartan el mismo frente electoral.

Uñac y Gioja, Gioja y Uñac, terminaron acordando lo que tenían que acordar. Pero nadie desconoce dentro y fuera del peronismo que la tregua tendrá un plazo acotado. A medida que avance el calendario las tensiones volverán a asomar. Caso contrario, no tendría sentido que ambos fueran candidatos. Las diferencias justifican la estrategia de ir a pescar votos en sectores diferentes. Valga la redundancia.

El saldo siempre será positivo: lo que Uñac coseche por su lado y lo que Gioja logre por el suyo terminarán en la misma bolsa. Después se verá quién se lleva el pozo acumulado. Para eso falta todavía.

La división de la oposición se consumará este jueves, como se veía venir. Juntos por el Cambio saldrá a jugar bajo la denominación Unidos por San Juan. A los integrantes clásicos se incorporó solamente el libertario Sergio Vallejos. El empresario textil se había peleado con los otros seguidores de Milei. Ya no tenía lugar en ese armado local. Le quedaban dos opciones: competir solo, para lo cual necesitaría un partido político habilitado legalmente; o buscar nuevo soporte.

Prosperó el diálogo con el orreguismo y se terminó incorporando. Semanas atrás había circulado la versión. Era una confirmación esperable y llegó esta semana. Vallejos podría anotarse como candidato a gobernador dentro del frente que lidera Orrego. Podría captar una parte del voto libertario. Ayudaría a mitigar parcialmente esa división inevitable con ADN y Cruzada Renovadora.

Estos dos partidos, junto con las distintas vertientes libertarias alineadas con Milei, presentarán este jueves el Frente Desarrollo y Libertad. El voto antiperonista tendrá otra alternativa por fuera de Juntos por el Cambio. La magnitud o la proporción de esta división solo se podrá medir a ciencia cierta el 14 de mayo.

Es decir, recién el domingo de la votación se podrá saber cuántos votos libertarios se llevó Vallejos y cuántos lograron retener los candidatos del Frente Desarrollo y Libertad. Llamativamente esta es la única alianza que todavía no reveló candidaturas.

Desde el arranque había nombres puestos, pero pasaron cosas y podrían no figurar. Por ejemplo, Martín Turcumán. El dirigente fue uno de los mayores impulsores de la unidad con Orrego y los suyos, pero el intento no prosperó. El abogado que ya fue candidato a gobernador en 2015 por el PRO y en 2019 por ADN, podría bajarse en esta oportunidad. Su última contribución sería 'no ser el candidato de la división'.

La otra dirigente que aparece en las encuestas es Nancy Avelín. Pero tampoco comparte la fractura de la oposición. El pasado lunes por la noche hizo un último intento desesperado para evitar lo inevitable. Su propio partido, Cruzada Renovadora, abonó la constitución de un frente electoral separado de Orrego. ¿Cómo podría Nancy ser candidata de un espacio que no la escuchó?

La izquierda jugará un partido aparte, apostando al voto del trabajador desencantado con el peronismo. Palabras más, palabras menos, así lo anticipó el candidato a gobernador Cristian Jurado. Ya tuvieron un crecimiento interesante en votos en las elecciones legislativas de 2021. Así como el crecimiento de Milei significa resta para Juntos por el Cambio, cada punto que suba la izquierda será uno menos para el oficialismo.

Aún así el escenario está apenas delineado en cuatro espacios. Falta todavía lo mejor: conocer cuántos candidatos a gobernador presentará cada frente. ¿Se agotará en Uñac y Gioja la contienda del peronismo y aliados o todavía puede aparecer una sorpresa como tercera alternativa interna? Poder, se podrá hasta el 25 de marzo.

Orrego tendrá a la par dos halcones: Marcelo Arancibia con el sello del GEN y Eduardo Cáceres con una parte del PRO. A este trío se podría sumar Vallejos. O, mejor dicho, debería sumarse para traccionar los votos libertarios. Sin embargo, lanzar una candidatura es mucho más que tener la vocación. Hay que llevar listas en al menos 10 departamentos y eso no es sencillo.

Faltan 80 días para ir a las urnas y en todo proceso electoral esto es apenas un instante. Aún así, todo está por pasar.



JAQUE MATE